Как в Жетысу противодействуют наркомании

Вопросам профилактики и противодействия наркомании и формирования здорового образа жизни в Жетысу уделяется самое пристальное внимание как со стороны госорганов, так и отдельно взятых общественных институтов, сообщает Zakon.kz.

К числу последних относится и общественное объединение "Высший молодежный совет", которое на днях приступило к претворению в жизнь социального проекта "Нарко СТОП" на основе грантового проекта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".



По словам представителя объединения Жулдыз Жаксыбай, основной целью проекта служит пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

"К сожалению, этот вопрос по сей день остро стоит в нашем обществе. Поэтому мы намерены привлечь именно молодежь к решению проблемы наркомании. Задачи проекта заключаются в проведении профилактических мероприятий на региональном уровне для социально незащищенных категорий молодежи, информировании юношей и девушек о репродуктивном здоровье, организации работы по профилактике употребления синтетических наркотиков среди подростков". Жулдыз Жаксыбай

В ходе воплощения проекта планируется реализовать 10 малых грантов по профилактике употребления синтетических наркотиков среди молодежи. Размер этих грантов составляет 300 тысяч тенге.

Кроме того, как разъяснила Жаксыбай, среди молодежи области будет проведен конкурс видеоклипов под названием "Здравоохранение", по результатам конкурса будут определены 5 победителей, и каждому из них будет предоставлена возможность выиграть денежный приз в размере 200 тысяч тенге. Также в парках и местах с большим скоплением молодежи, на стенах зданий и строений будут нарисованы граффити-надписи "Нет наркотикам!" и "Мы против наркотиков".

"Вдобавок планируется проведение акции "Береги свое здоровье", направленной на информирование молодежи о репродуктивном здоровье и семинаров-тренингов "Наполнение жизни смыслом", "Я в ответе за свое здоровье" среди молодежи в 8 районах и 2 городах области Жетысу с использованием современных методов и кейсов", – добавила Жулдыз Жаксыбай.

На сегодня уже в средних, средних специальных и высших учебных заведениях области проводятся информационно-профилактические встречи, информационно-разъяснительные мероприятия о вреде и последствиях употребления синтетических наркотиков среди студентов на темы "О вреде наркотиков", "Профилактика наркомании и алкоголизма", "Нарко СТОП".

Как отметили представители общественного объединения "Высший молодежный совет", вся эта большая и долговременная работа будет проводиться на основе поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе прохождения второго заседания Национального курултая.

В частности, президент отметил: "Наркотики отравляют и физическое, и психологическое здоровье нашей молодежи. Мы должны на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно".

Влад Сергеев