Повышенное загрязнение воздуха ждет жителей Алматы

В среду, 30 августа, в Алматы ожидается повышенное содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия ждут алматинцев в среду, 30 августа. Об этом гостей и жителей мегаполиса предупреждают специалисты Казгидромета.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики предупредили жителей столицы и еще 13 регионов о штормовой угрозе. Непогода выразится в пыльных бурях, тумане, грозах и местами пройдет град.