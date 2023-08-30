Еще почти тысячу фазанов выпустили на волю в Астане

Представители ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", ТОО "Астана орманы", ГКП на ПВХ "Астана Ветсервис" и Акмолинской областной территориальной инспекции лесного и животного мира выпустили на волю 950 фазанов, сообщает Zakon.kz.

"Разведение фазанов помогает решить ряд вопросов и позволяет сохранять биоразнообразие нашей республики. Это также способствует сохранению лесонасаждений путем биологической борьбы с вредителями, эффективность последнего косвенно подтверждается сокращением (с 2010 года по 2022 год) в "зеленом поясе" применения пестицидов против вредителей леса на 350 га. Ресурсы фазана за последние десятилетия в большинстве районов республики, расположенных в 700 км от Астаны, значительно сократились из-за вмешательства человека и нерегламентированной охоты", – сообщили в пресс-службе Акимата.

За выпущенными фазанами будут наблюдать лесники ТОО "Астана орманы", а при необходимости в зимнее время их будут дополнительно кормить.

За текущий год – на волю выпущено всего 1800 фазанов.

Ранее в Бурабае выпустили на волю спасенного лебедя и пеликана.