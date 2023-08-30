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Еще почти тысячу фазанов выпустили на волю в Астане

Еще почти тысячу фазанов выпустили на волю в Астане Фото: пресс-служба акимата Астаны
Представители ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", ТОО "Астана орманы", ГКП на ПВХ "Астана Ветсервис" и Акмолинской областной территориальной инспекции лесного и животного мира выпустили на волю 950 фазанов, сообщает Zakon.kz.
"Разведение фазанов помогает решить ряд вопросов и позволяет сохранять биоразнообразие нашей республики. Это также способствует сохранению лесонасаждений путем биологической борьбы с вредителями, эффективность последнего косвенно подтверждается сокращением (с 2010 года по 2022 год) в "зеленом поясе" применения пестицидов против вредителей леса на 350 га. Ресурсы фазана за последние десятилетия в большинстве районов республики, расположенных в 700 км от Астаны, значительно сократились из-за вмешательства человека и нерегламентированной охоты", – сообщили в пресс-службе Акимата. 

За выпущенными фазанами будут наблюдать лесники ТОО "Астана орманы", а при необходимости в зимнее время их будут дополнительно кормить.

За текущий год – на волю выпущено всего 1800 фазанов.

Ранее в Бурабае выпустили на волю спасенного лебедя и пеликана.

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