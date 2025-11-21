#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Общество

Дикого пеликана в Казахстане выпустили на волю, а лебеди не смогли взлететь

Птицы в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 07:00 Фото: pixabay
В Акмолинской области после реабилитации выпустили на волю дикого пеликана, но остались два лебедя, сообщает Zakon.kz.

Как передает "МИР 24", пеликан отбился от стаи и спасатели обнаружили его в одном из карьеров. Вскоре пеликан стремительно пошел на поправку, окреп и полностью оправился после стресса. Специалисты привезли его в один из водоемов Бурабайского района и там на днях выпустили на волю.

На лечении остаются два лебедя, самец и самка. Оба оказались на льду и не смогли подняться в воздух. Сейчас обе птицы живут в одном вольере. Специалисты рассчитывают выпустить их летом.

"Белого привезли 12 ноября, вот недавно совсем. Самец уже взрослый. Второй лебедь молодой, он не мог встать на крыло. Внешних повреждений нет. В данный момент лебеди у нас на доращивании. Находятся на реабилитации, восстановление сил, ну и лечение тоже проводим. Антистрессовые препараты вводим, витаминные, антишоковые", – пояснил ветеринар зоосада Элдар Файзуллин

В Алматы лебеди переехали в зимние вольеры, а рыбы остались на зимовку в прудах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
