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В ВКО отмечают День Конституции

люди Фото: пресс-центр ВКО
Калейдоскоп праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан, ознаменовался торжеством на центральной площади Усть-Каменогорска, где с утра развернулись масштабные народные гуляния.

День Конституции страны совпадает с Днем города, поэтому усть-каменогорцы и гости областного центра всегда с нетерпением ждут 30 августа.

Аким ВКО Ермек Кошербаев поздравил жителей региона с праздником и напомнил, что 28 лет назад на Всенародном референдуме более 90% граждан нашей многонациональной страны поддержали закон, который провозгласил человека и его права самой главной ценностью, а народ Казахстана – единственным источником власти.

"Основной закон – залог стабильности нашего общества, поэтому важно, чтобы каждый из нас ценил важность Конституции не только для государства и общества, но и лично для себя, своей семьи, своих детей. В праздничный день желаю вам успешных начинаний, процветания и мира, единства и согласия. Пусть в каждую казахстанскую семью придет счастье, а стремление к новым победам открывает новые возможности!" – сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Для горожан, собравшихся на площади, развернулось празднество на любой вкус. С утра здесь проходят Фестиваль арбузов, ярмарка меда, гастрономический фестиваль "Вкус Востока", ремесленники представляют свои изделия, идет бойкая торговля. Сопровождает все торжественный концерт с участием творческих коллективов региона.

люди

Фото: пресс-центр ВКО

мед

Фото: пресс-центр ВКО

Также планируется приготовление самого длинного блюда "Капрезе". Авторы стометрового салата планируют войти в Книгу рекордов Казахстана.

еда

Фото: пресс-центр ВКО

люди

Фото: пресс-центр ВКО

Вечером горожан ждет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

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Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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