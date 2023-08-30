"Ұлы дала шежіресі – Ата Заң": в Шымкенте торжественно отмечают День Конституции

Конституция Республики Казахстан –одна из основ не только правовой системы страны, но и всей нашей государственности.

Об этом в своем приветственном слове сказал аким Шымкента Мурат Айтенов, выступая сегодня во дворце "Туркестан" на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Конституции Республики Казахстан.

"Основной закон – залог равноправия всех людей, источник прав и свобод каждого гражданина. Поэтому День Конституции – всенародный праздник", – сказал глава Шымкента.

Было отмечено, что глава нашего государства проводит системные реформы в целях политической, правовой и социально-экономической модернизации страны и формирования справедливого Казахстана.

Фото: акимат Шымкента

"Известно, что в целях создания прочной правовой основы национальной модернизации в прошлом году был проведен Всенародный референдум, были внесены изменения и дополнения в действующую Конституцию. В результате референдума Казахстан перешел от модели суперпрезидентского управления к президентской республике, перераспределив полномочия между ветвями власти. Особенно усилилась роль и повысился статус Парламента. За прошедший год принят и вступил в силу ряд конституционных законов и кодексов с целью введения в действие изменений в Главном законе. Впервые выборы в Мажилис Парламента и маслихаты прошли по смешанной системе, благодаря чему сформировался влиятельный и деловой депутатский корпус. Все это расширит возможности участия населения в управлении страной, позволит установить в обществе открытость и гласность", — сказал Айтенов.

Глава третьего мегаполиса страны отметил, что внесенные изменения в Конституцию и концепцию слышащего государства также повысили ответственность местных акиматов перед населением и укрепили связи с народом.

Фото: акимат Шымкента

"Сегодня Казахстан переживает новый этап правового и демократического развития. Благодаря изменениям, принятым на референдуме самим населением, наша Конституция полностью отвечает демократическим принципам, присущим всем цивилизованным государствам", – сказал аким города.

На торжественном мероприятии получили заслуженные награды граждане, которые внесли большой вклад в развитие Шымкента, неустанно работающие на благо Родины.

Фото: акимат Шымкента

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой "Ұлы Дала шежіресі — Ата Заң". В ней были представлены инсценированные постановки "Путь Касым-хана", "Древний путь Есим-хана", "Жеті жарғысынан" Тауке-хана, рассказывающие об истории становления правовой культуры и государственности.

Фото: акимат Шымкента

Также на концерте выступили шымкентские артисты во главе со всемирно известной оперной певицей Майрой Мухаммедкызы. Артисты исполнили народные песни и кюи, патриотические песни, подарили публике праздничное настроение.