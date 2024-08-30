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День Конституции отмечают в Казахстане

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 08:15 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 августа, главному закону нашей страны исполняется 29 лет. В честь такого события при пятидневной рабочей неделе соотечественники отдыхают три дня подряд, по 1 сентября включительно. Zakon.kz вспоминает, какой путь прошла Конституция от своего принятия до современности.

Необходимость в главном непреложном законе у Казахстана возникла вместе с обретением независимости в 1991 году. Однако базовые основы государства были заложены лишь через два года, в 1993-м.

Окончательно Конституцию утвердили в 1995 году на общенациональном референдуме 30 августа. Именно эта дата и считается "днем рождения" закона. Безусловно, за минувшие почти 30 лет основополагающий документ претерпел некоторые изменения. Так, корректировки в него вносились в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах.

Например, в 1998-м изменениям и дополнениям подверглись 19 статей. В частности, был снят верхний возрастной предел в 65 лет для президента и увеличился срок его полномочий.

В 2007 году президентский срок снова уменьшается, однако параллельно вводится термин "Первый Президент", статус которого снимает ограничение на избрание одно и того же лица более двух раз подряд. Вместе с тем осуществляется переход к пропорциональной избирательной системе, укрепляется статус Парламента, Ассамблея народа Казахстана обретает конституционный статус.

2011-й ознаменовался закреплением основ проведения внеочередных выборов главы государства.

А в 2017 году был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", согласно которому – официально – ряд полномочий президента делегируется другим ветвям власти.

Многим запомнится глобальное переименование образца 2019-го, когда столица нашей родины Астана ненадолго превратилась в Нур-Султан.

Последние же поправки в главный закон были подписаны президентом Касым-Жомартом Токаевым в июне 2022 года после республиканского референдума, который прошел 5 июня. К слову, перемены тогда поддержали, судя по результатам голосования, 77,18% казахстанцев (6 163 516 человек).

Сами поправки выглядели следующим образом:

○ Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом;

○ в Основном законе прописано, что "земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу";

○ теперь близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора;

○ казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд;

○ смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни;

○ депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе;

○ президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят;

○ мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей;

○ исключены положения об особой роли и привилегиях Первого Президента.

"Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию", – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к гражданам после исторического референдума.

Политологи в свою очередь тогда обозначили: республика стоит на пороге масштабных внутриполитических преобразований.

Наша Конституция преодолела долгий и нелегкий путь трансформации, прежде чем предстала перед гражданами в привычном сегодня виде. В следующем году ей исполнится уже 30 лет, она лишь немногим младше самой независимости.

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