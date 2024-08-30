День Конституции отмечают в Казахстане
Необходимость в главном непреложном законе у Казахстана возникла вместе с обретением независимости в 1991 году. Однако базовые основы государства были заложены лишь через два года, в 1993-м.
Окончательно Конституцию утвердили в 1995 году на общенациональном референдуме 30 августа. Именно эта дата и считается "днем рождения" закона. Безусловно, за минувшие почти 30 лет основополагающий документ претерпел некоторые изменения. Так, корректировки в него вносились в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах.
Например, в 1998-м изменениям и дополнениям подверглись 19 статей. В частности, был снят верхний возрастной предел в 65 лет для президента и увеличился срок его полномочий.
В 2007 году президентский срок снова уменьшается, однако параллельно вводится термин "Первый Президент", статус которого снимает ограничение на избрание одно и того же лица более двух раз подряд. Вместе с тем осуществляется переход к пропорциональной избирательной системе, укрепляется статус Парламента, Ассамблея народа Казахстана обретает конституционный статус.
2011-й ознаменовался закреплением основ проведения внеочередных выборов главы государства.
А в 2017 году был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", согласно которому – официально – ряд полномочий президента делегируется другим ветвям власти.
Многим запомнится глобальное переименование образца 2019-го, когда столица нашей родины Астана ненадолго превратилась в Нур-Султан.
Последние же поправки в главный закон были подписаны президентом Касым-Жомартом Токаевым в июне 2022 года после республиканского референдума, который прошел 5 июня. К слову, перемены тогда поддержали, судя по результатам голосования, 77,18% казахстанцев (6 163 516 человек).
Сами поправки выглядели следующим образом:
○ Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом;
○ в Основном законе прописано, что "земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу";
○ теперь близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора;
○ казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд;
○ смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни;
○ депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе;
○ президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят;
○ мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей;
○ исключены положения об особой роли и привилегиях Первого Президента.
"Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию", – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к гражданам после исторического референдума.
Политологи в свою очередь тогда обозначили: республика стоит на пороге масштабных внутриполитических преобразований.
Наша Конституция преодолела долгий и нелегкий путь трансформации, прежде чем предстала перед гражданами в привычном сегодня виде. В следующем году ей исполнится уже 30 лет, она лишь немногим младше самой независимости.