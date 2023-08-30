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Открыли дорогу на БАО в Алматы

Открыли дорогу на БАО в Алматы Фото: Zakon.kz
В социальных сетях алматинцы стали делиться фотографиями с Большого Алматинского озера, сообщает Zakon.kz.

Также они сообщили, что до БАО теперь можно добраться на своей машине. По их словам, там пограничники проверяют у всех документы. 

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в КазАвтоЖол: "Будет ли дорога открыта все время или это временно". 

Ранее дорога на БАО была закрыта на ремонт. 

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30 тыс. тенге до БАО: алматинцы возмущены поборами

21 августа в Сети появилось видео. На кадрах мужчина возмущался, что на служебном автомобиле можно добраться за 30 тысяч тенге, а на своей машине нельзя. В КазАвтоЖол отреагировали на данное видео. Они заверили, что дорожные службы не перевозят людей за определенную плату, данная информация не соответствует действительности. 

Как рассказали тогда в компании, по предписанию полиции на участке дороги "Алматы-Космостанция" км 15-34 движение автотранспортных средств ограничили. Ограничение для движения автотранспортных средств ввели в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части (горная местность). Туда могли подниматься на машинах службы национального парка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма города Алматы.

Для пеших туристов и велосипедистов ограничений не было. 

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Анастасия Стативкина
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