Открыли дорогу на БАО в Алматы
Также они сообщили, что до БАО теперь можно добраться на своей машине. По их словам, там пограничники проверяют у всех документы.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в КазАвтоЖол: "Будет ли дорога открыта все время или это временно".
Ранее дорога на БАО была закрыта на ремонт.
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21 августа в Сети появилось видео. На кадрах мужчина возмущался, что на служебном автомобиле можно добраться за 30 тысяч тенге, а на своей машине нельзя. В КазАвтоЖол отреагировали на данное видео. Они заверили, что дорожные службы не перевозят людей за определенную плату, данная информация не соответствует действительности.
Как рассказали тогда в компании, по предписанию полиции на участке дороги "Алматы-Космостанция" км 15-34 движение автотранспортных средств ограничили. Ограничение для движения автотранспортных средств ввели в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части (горная местность). Туда могли подниматься на машинах службы национального парка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма города Алматы.
Для пеших туристов и велосипедистов ограничений не было.