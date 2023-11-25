Словно в Арктике: алматинский фотограф запечатлел замерзающее БАО
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера, сообщает Zakon.kz.
Фотографии БАО Доценко опубликовал сегодня, 25 ноября, на своей странице в Instagram.
"Необычайно теплый ноябрь в этом году. Обычно к данному времени на озере уже встает лед. Но сейчас водоем открыт и лишь раздробленные льдины собрались у берега. И конечно, это тоже красиво, словно в Арктике. Попал сюда после недавнего снегопада. Помимо замерзающего озера застал еще и зимнюю сказку в горах", - написал фотограф.
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