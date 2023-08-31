"Вызовет рост продаж сигарет и контрабанды": 100 тысяч казахстанцев против запрета вейпов

Инициаторы общественной петиции против неэффективных запретов – Общественное движение Tastau.qaz – сообщили, что документ уже набрал 100 тысяч подписей – вдвое больше, чем в скором времени потребуется для рассмотрения проблемы в правительстве.

Петиция направлена против идеи запретить вейпы (бездымные электронные системы доставки никотина, или ЭСДН), которую обосновывают увлечением ими подростков.



На пресс-конференции инициаторы петиции подчеркнули, что набранные 100 тысяч подписей – это прямой призыв со стороны взрослых казахстанцев к властям обратить более серьезное внимание на деструктивную по своей сути идею запрета вейпов.

Как указала основатель сообщества Tastau.qaz Татьяна Фоминова, в результате могут пострадать интересы почти 1 миллиона взрослых курильщиков-казахстанцев, желающих оставить в прошлом сигареты и перейти на менее вредные альтернативы.

Их хотят лишить такого выбора, хотя в результате проблема подросткового вейпинга никуда не исчезнет – рынок просто уйдет в тень, отметила она.

"Запрет вейпов – это инициатива Минздрава и отдельных депутатов, которая ведет лишь к росту контрабанды. Наша петиция против заведомо неэффективных запретов неслучайно набрала 100 тысяч подписей – это одна из первых социально значимых петиций, которая подчеркивает усталость общества от недальновидных запретительных мер. Нам кажется очевидным, что инициаторы запрета вейпов работают как раз в интересах производителей сигарет. Ведь понятно, что подавляющее большинство вейперов в результате вернется к сигаретам. Приведу лишь один пример: в прошлом году, когда власти просто повысили акциз на бездымный нагреваемый табак, продажи сигарет только у одного производителя выросли сразу на 25%, а у второго – на 30%", – уточнила Фоминова.

Глава ассоциации KazSpirits Дмитрий Жуков напомнил, что попытки ввести техническое регулирование для вейпов уже имели место в 2021 году – как раз для того, чтобы упорядочить продажи и исключить попадание вейпов к подросткам. Но общественники-антитабачники и представители Минздрава выступили против данной инициативы, отметил Жуков.

"Когда бизнес ставил вопрос о контрмерах против увлечения подростков вейпами, то его благополучно спустили на тормозах, позволив проблеме развиться. А теперь они требуют тотального запрета, подставляя под удар интересы огромного числа курильщиков, лишая их выбора. Возможно, здесь есть и политические мотивы – запретить и отчитаться перед ВОЗ. Нам непонятно, почему на первый план эти господа ставят какие-то внешние цели и чьи-то интересы", – отметил руководитель KazSpirits.

Глава Ассоциации вейпинга Казахстана Ринат Шамерзаев согласился с мнением, что полный запрет вейпов ударит только по легальным импортерам электронных сигарет, создав благодатную почву для наплыва контрафактной продукции.

Он напомнил статистику КГД Минфина, согласно которой теневой рынок ЭСДН в РК и без того достигает порядка 70%. А при запрете опасная подделка мгновенно займет все 100 процентов рынка, предупредил глава Ассоциации вейпинга, напомнив, что ЭСДН никогда не предназначались для несовершеннолетних. Они созданы исключительно для взрослых курильщиков, желающих снизить вред своему здоровью.

"Электронная сигарета – это одна из наименее вредных альтернатив традиционным сигаретам. Ее создал фармацевт, человек с медицинским образованием. При правильном подходе этот девайс может помочь человеку постепенно отказаться от употребления никотина во всех его проявлениях, но главное – устройство позволяет прекратить вдыхать ядовитый табачный дым", – подчеркнул Ринат Шамерзаев.