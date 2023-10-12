Общественники требуют от Кабмина рассмотреть их петицию против запрета вейпов

Общественники требуют на уровне правительства рассмотреть петицию против запрета вейпов, которая набрала более 100 тысяч подписей, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Парламент рассматривает вопрос полного запрета электронных систем потребления и жидкостей для них (вейпов). Правительство при этом дало положительное заключение на эту инициативу.

Представители общественных организаций бьют тревогу, так как считают, что запрет вейпов может привести к еще худшим последствиям. Свою позицию они высказали в резолюции, которую подписали 10 организаций на круглом столе 13 сентября.

"Для многих государственных органов борьба с негативными проявлениями в обществе сводится к принятию самого неэффективного решения – запрета. Как показала практика, ни один из запретов, принятых государством, не достиг ожидаемого результата. Каждое решение о запрете на какую-либо деятельность (действие) или на реализацию отдельных видов продукции сопровождается ростом теневых схем, снижением конкурентоспособности легально работающего бизнеса и зачастую коррупцией со стороны чиновников-контролеров. Достаточно вспомнить решения на полный запрет в Казахстане обращения снюсов и кальянов. Запрет есть, а контроля нет. И вся эта продукция свободно реализуется". Резолюция





Резолюция

Резолюция

Резолюция

Другой пример – полный запрет на размещение твердо-бытовых отходов на полигонах при отсутствии сортировки, переработки и утилизации привел к росту вокруг мегаполисов стихийных свалок. Государство, по мнению общественников, не смогло обеспечить контроль за этими запретами, хотя имеет для этого все инструменты. И никто не несет ответственности за это.

Участники круглого стола пришли к общему согласию, что продвигаемая сегодня Министерством здравоохранения инициатива на запрет вейпов приведет к серьезным социально- экономическим последствиям. А именно к переходу на теневой оборот и как следствие нанесение большего вреда здоровью, так как продукция станет контрабандной. Запрет, по мнению общественников, также несет коррупционные риски. И самое главное – запрет на руку производителям традиционных сигарет, ведь в таком случае многие люди вновь перейдут на них. А переход на сигареты полностью противоречит мировому опыту по снижению вреда от табакокурения.

Участники круглого стола видят решение проблем курения не в запретах, а в законном контроле и регулировании этой сферы. К примеру, они предлагают ужесточить ответственность за нарушение требований по выкладке и продаже табачной продукции вплоть до закрытия торговой точки и возбуждения уголовного дела. Есть и другие предложения:

"По аналогии с алкоголем принятие на законодательном уровне ответственности родителей за потребление несовершеннолетними табачных изделий, в том числе вейпов. Усиление на законодательном уровне роли общественного контроля в части представления доказательных материалов в органы внутренних дел (фото, видео материалов), на основании которых незамедлительно осуществляется привлечение к ответственности лиц за нарушение законодательства РК в области оборота табачной продукции, в том числе вейпов. Увеличение не менее, чем в 5 раз объема постоянного финансирования во всех регионах страны антиникотиновой компании через государственный социальный заказ, в том числе на освещение этой работы в средствах массовой информации и социальных сетях. И, наконец, масштабная реализация в Казахстане Концепции снижения вреда от пагубных привычек с акцентом на работу с молодежью". Резолюция

Ранее была запущена петиция против неэффективного запрета, ее подписали более 100 тысяч казахстанцев. Тогда как сторонников запрета в обществе набралось менее 20 тысяч.

Однако госорганы и парламентарии не слышат голоса противников запрета. Поэтому пришлось написать отдельные обращения к президенту, премьер-министру, главе Мажилиса.

"Мы считаем, что нельзя игнорировать и не замечать позицию более 100 тысяч бывших курильщиков сигарет, которые перешли с ядовитого табачного дыма на продукты с научно доказанным пониженным риском. Например, пар от вейпов содержит на 90% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом. Эти 100 тысяч человек выступают против тотального запрета, они за эффективное регулирование продаж вейпов и электронных сигарет, за системный контроль реализации всей никотиновой продукции, который гарантирует, что она не попадёт в руки лицам не достигшим законом установленного возраста. Подчеркиваем, что данная продукция (так же, как и сигареты) для них никогда и не предназначалась". Из текста обращения

Они просят рассмотреть петицию на уровне правительства, как и положено по закону.