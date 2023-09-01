Поиск Яндекса поможет в учебе: быстрые ответы и умная камера теперь доступны на казахском языке

К началу учебного года Яндекс добавил в поиск и мобильное приложение новые образовательные сценарии. Студенты, школьники и просто любознательные люди теперь могут получать быстрые ответы краткие факты прямо под поисковой строкой.

Они экономят людям время – им не нужно переходить на сайты, чтобы найти информацию на казахском или русском языке. А умная камера в мобильном приложении "Яндекс – с Алисой" поможет им перевести текст, понять правильно ли решено уравнение или узнать, как называется на казахском растение или животное.

Первые быстрые ответы на казахском

Значительная часть поисковых запросов пользователей из Казахстана приходится на запросы, связанные с учебой. Пользователи ищут информацию на разные темы, от исторических событий до явлений природы. Быстрые ответы появляются прямо под поисковой строкой и экономят людям 15000 часов в месяц — чтобы найти нужные сведения не нужно переходить на сайт. Например, Яндекс покажет в результатах поиска, когда основали казахское ханство и кто придумал национальный флаг.

Фото: Яндекс