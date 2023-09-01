Поиск Яндекса поможет в учебе: быстрые ответы и умная камера теперь доступны на казахском языке
Они экономят людям время – им не нужно переходить на сайты, чтобы найти информацию на казахском или русском языке. А умная камера в мобильном приложении "Яндекс – с Алисой" поможет им перевести текст, понять правильно ли решено уравнение или узнать, как называется на казахском растение или животное.
Первые быстрые ответы на казахском
Значительная часть поисковых запросов пользователей из Казахстана приходится на запросы, связанные с учебой. Пользователи ищут информацию на разные темы, от исторических событий до явлений природы. Быстрые ответы появляются прямо под поисковой строкой и экономят людям 15000 часов в месяц — чтобы найти нужные сведения не нужно переходить на сайт. Например, Яндекс покажет в результатах поиска, когда основали казахское ханство и кто придумал национальный флаг.
Фото: Яндекс
Умная камера
Умная камера живет в мобильном приложении Яндекс. Она использует технологии поиска и компьютерного зрения и позволяет искать в интернете объекты по фото. Например, если навести камеру на комнатный цветок, она подскажет, как он называется по-казахски. Точно так же можно узнать название памятника архитектуры или скульптуры.
С помощью умной камеры удобно переводить тексты с казахского языка на десятки других и, наоборот, с иностранных языков на свой родной.
Фото: Яндекс
Она умеет также распознавать текст на фото. Например, можно навести камеру на казахское слово или фразу и скопировать их в один клик. Это удобнее и быстрее, чем набирать текст вручную.
Умная камера поможет ученику понять правильно ли решено уравнение.
Фото: Яндекс
Если навести ее на задание, она подскажет алгоритм решения: дети смогут проверить, верно ли они подошли к заданию, а родители смогут дать подробное объяснение ребенку в случае затруднений. Она также способна определить по графику функцию и покажет сайты, где можно о ней прочитать. Это поможет ребенку глубже понять решение и то, как строится график.