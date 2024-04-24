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Поиск Яндекса делает контент со всего мира более доступным на казахском языке

Поиск Яндекса делает контент со всего мира более доступным на казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 11:25 Фото: flickr
Поиск Яндекса начал показывать англо- и русскоязычные статьи с нейросетевым переводом на казахский язык. Количество полезных материалов на национальном языке увеличилось более чем на 15 миллионов.

В интернете огромное количество иностранного контента. Например, в "Википедии" доступно более семи миллионов статей на английском языке, а на казахском – всего 240 тысяч. Теперь Поиск будет показывать иностранные статьи по запросам на казахском и сразу их переводить. Рядом с ними будет доступна ссылка на материалы на оригинальном языке.

Статьи из русско- и англоязычных ресурсов переводит нейросеть, которая была обучена учитывать контекст. Так пользователи смогут получить в Поиске еще больше полезных ответов.

"Яндекс Казахстан стремится делать свои продукты еще более полезными и доступными, переводя их на национальный язык. Например, в прошлом году мы запустили функцию быстрых ответов на казахском языке – краткие факты под строкой поиска. Они позволяют пользователям экономить время и быстро находить нужную информацию на родном языке без необходимости переходить на другие сайты", – говорит Александр Поповский, директор по развитию Поиска в Казахстане.

Кроме того, в Браузере и приложении Яндекс с Алисой казахстанцы могут смотреть видео на национальном языке, даже если изначально ролик был записан на русском или английском. Перевести можно ролики, размещенные на YouTube, VK, Vimeo, Twitch и Coursera. Так пользователи получают доступ к лекциям мировых университетов

О Яндекс Казахстан

Яндекс Казахстан – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

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