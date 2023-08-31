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В Астане открыли четыре школы

В Астане открыли четыре школы Фото: gov.kz
В Астане в течение нового учебного года будут открыты 11 школ на 16 тысяч 600 ученических мест. 4 из них уже открыли свои двери. Аким столицы Женис Касымбек и министр просвещения РК Гани Бейсембаев посетили ряд государственных и частных школ.

К примеру, на территории действующей школы-лицея №59 построен корпус на 1200 ученических мест (в 2 смены). Учебное заведение расположено в районе Есиль (ул.Сауран 5/1). На протяжении 5 лет в данной школе было трехсменное обучение. За счет строительства нового корпуса был решен вопрос с трехсменным обучением.

В Астане открыли четыре школы

Фото: gov.kz

Также аким столицы и министр просвещения посетили среднюю школу №55. Здесь были проведены работы по капитальному ремонту и благоустройству. Всего по городу капитальный и текущий ремонты были проведены почти в 50 объектах образования (школы, детсады, колледжи).

В Астане открыли четыре школы

Фото: gov.kz

Как отметил аким Астаны Женис Касымбек, по поручению Главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в 2024- 2025 гг. будет построено еще 24 школы. Школы нового формата позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в 2 смены).

В Астане открыли четыре школы

Фото: gov.kz

В строительство школ также привлекаются частные инвестиции. Так, свои двери в начале нового учебного года отрыли ряд школ, в том числе международные школы "Spectrum", "Riviera International School by Quantum".

В Астане открыли четыре школы

Фото: gov.kz

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Анастасия Московчук
Астана Касымбек Женис
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