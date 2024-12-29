24 школы открыли в Астане: 16 из них – комфортные

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, сколько новых школ открыли в столице и где они находятся, сообщает Zakon.kz.

Он написал об этом на своей странице в Instagram.

"Открыли еще четыре комфортные школы. Они расположены в районах Сарайшык, Есиль, Нура. Еще одну школу нового образца откроем в течение месяца. Таким образом, общее количество открытых комфортных школ составляет 16. Всего же с начала учебного года построили 24 школы", – отметил аким.

Фото: акимат Астаны

В акимате столицы отмечают, что комфортные школы строят в рамках нацпроекта главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"К примеру, в микрорайоне "Отау" (район Сарайшык) школы не было и детям приходилось ездить в другие учебные заведения. Теперь здесь есть учреждение, рассчитанное на четыре тысячи учеников, образовательный процесс проходит в две смены. Открытие нового учебного заведения также позволит решить проблему переполненности в школе № 63", – сообщил аким.

Фото: акимат Астаны

А вот новое учебное заведение, расположенное по Коргалжинскому шоссе, 127, по словам главы города, решит вопрос переуплотненности школы № 90.

"Всего с 2024 по 2025 год в рамках нацпроекта "Комфортные школы" в столице будет построено 24 учебных заведения нового формата. Шестнадцать из них уже готовы. Комфортные школы позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены. Данные учебные заведения располагаем во всех районах города. Также готовим задел на следующие годы. К примеру, в 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию порядка 20 школ", – добавил Женис Касымбек.

Фото: акимат Астаны