Синоптики спрогнозировали погоду на 1 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди.

На северо-западе, севере, юге, юго-востоке – сильные дожди, в горах юго-востока осадки в виде дождя и мокрого снега.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе, юго-западе страны ожидается ясная погода без осадков.





"По республике – грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе, юге страны – пыльная буря, на юго-востоке –шквал. На северо-западе, севере, юго-востоке – туман", – рассказали синоптики.

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +14+16°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.