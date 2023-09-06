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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7 сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7 сентября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет",  на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Как отметили синоптики, лишь в центре республики преимущественно погода без осадков.

По стране ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны – град. На северо-западе, севере, в центре РК – туман.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 8-3, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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