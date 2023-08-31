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Али Балоев заряжен побеждать с новым официальным партнером

спорт Фото: Parimatch
Казахстанский боксер Али Балоев стал новым амбассадором международной беттинг-компании Parimatch. Боец сообщил, что решение было обдуманным и пойдет на пользу не только его карьере, но и развитию бокса в стране. Подробнее читайте в материале.

Али Балоев – казахстанский боксер, выступающий в первом тяжелом весе. Его профессиональная карьера началась в 2017 году и сразу отметилась успехами. В 2018 в Остине (США) Балоев завоевал титул молодежного чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior, сразив более опытного бойца в 1-м раунде. После этого последовала череда побед и единственное поражение, что подняло его личный рекорд до 12-1-0.

Казахстанская школа бокса стремительно завоевывает признание в мировом спорте. Балоев, не скрывая гордости, рассказывает, что делает наших бойцов особенными.

"Одной из ключевых особенностей наших боксеров, включая меня, является высокий профессионализм к своему делу, менталитет и воспитание. Мы учимся у лучших тренеров. Кроме того, важной частью нашего успеха можно считать психологическое и эмоциональное состояние – способность сохранять спокойствие и концентрацию в решающие моменты".Али Балоев

Но нельзя останавливаться на достигнутом. Чтобы поднять казахстанский бокс на новый уровень, по словам спортсмена, нужно работать в 3 направлениях.

"Во-первых, продолжать инвестировать в инфраструктуру и обеспечивать спортсменов современными условиями для тренировок. Во-вторых, проводить больше международных турниров и мероприятий, создать внутреннюю площадку для развития боксеров. В-третьих, активно развивать молодежные программы и детские секции, чтобы привлекать молодых талантов с раннего возраста и воспитывать будущих чемпионов". Али Балоев

Сотрудничество с беттинг-компанией Балоев считает верным шагом в сторону развития своей карьеры и профессионального бокса в Казахстане.

"Решение сотрудничать с Parimatch было обдуманным. Parimatch – одна из лидирующих компаний, которая поддерживает спорт и спортсменов. Я надеюсь, что партнерство позволит мне вырасти профессионально, расширить мою аудиторию и откроет новые возможности для взаимодействия с любителями бокса через различные инициативы. В сентябре мой следующий бой. Я нацелен лишь на победу и с поддержкой нового партнера, а также моих болельщиков, обязательно привезу пояс WBO домой!".

Компания Parimatch в лице менеджера по спонсорству Виктории Андреевой отметила, что рада сотрудничать с таким талантливым и целеустремленным бойцом, как Али Балоев.


"Как и наш бренд, он всегда заряжен побеждать и разжигать в болельщиках любовь к спорту. Впереди нас ждут интересные проекты, а пока мы призываем казахстанцев поддержать Али в титульном бою 10 сентября". Компания Parimatch

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