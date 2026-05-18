Казахстанский боксер Батыр Джукембаев сделал важное заявление о новой должности
Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев сообщил о новом этапе в своей карьере – спортсмен назначен вице-президентом Федерации бокса Алматинской области. О назначении он рассказал в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
По словам боксера, новая должность стала для него важной и ответственной задачей. Джукембаев отметил, что воспринимает это как возможность внести вклад в развитие отечественного бокса и поддержку молодых спортсменов.
"Я очень рад сегодня, что Федерация бокса Алматинской области назначает меня на такую должность. Чувствую всю ответственность. Теперь в будущем будем работать над хорошим развитием казахстанского бокса", – заявил Батыр.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер сотворил триумф на топ-турнире в Сербии.
