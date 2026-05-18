#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
467.58
543.66
6.44
Спорт

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев сделал важное заявление о новой должности

Батыржан Джукембаев, заевление, спорт, бокс, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 21:09 Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев сообщил о новом этапе в своей карьере – спортсмен назначен вице-президентом Федерации бокса Алматинской области. О назначении он рассказал в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По словам боксера, новая должность стала для него важной и ответственной задачей. Джукембаев отметил, что воспринимает это как возможность внести вклад в развитие отечественного бокса и поддержку молодых спортсменов.

"Я очень рад сегодня, что Федерация бокса Алматинской области назначает меня на такую должность. Чувствую всю ответственность. Теперь в будущем будем работать над хорошим развитием казахстанского бокса", – заявил Батыр.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер сотворил триумф на топ-турнире в Сербии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Instagram/rakhimzhan_yerdenbekov
01:21, 11 марта 2026
Лишение титула Алимханулы: в федерации сделали заявление
Казахстанский боксер защитил титул чемпиона WBA Continental
10:06, 14 декабря 2023
Батыр Джукембаев защитил титул в бою против экс-чемпиона мира
Геннадий Головкин поздравил поклонников с Новым годом
06:42, 01 января 2024
Геннадий Головкин поздравил поклонников с Новым годом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ProBox TV
21:37, Сегодня
Батыр Джукембаев получил высокую должность в Федерации бокса
Фото: ATP
21:03, Сегодня
"Сейчас я могу играть без боли": восьмая ракетка мира - о восстановлении после травмы колена
Фото: РПЛ
20:35, Сегодня
Топовый клуб КПЛ может остаться без главного тренера
Фото: UFC
20:07, Сегодня
UFC анонсировал турнир в Абу-Даби 25 июля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: