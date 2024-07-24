Свыше шести километров тепловых сетей планируют отремонтировать в Кокшетау

Кокшетау жылу обеспечивает теплом свыше 5 тыс. объектов в областном центре. Специалистами учреждения ежегодно проводится серьезный анализ, оценивающий состояние тепловых сетей и уровень подготовки к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

После завершения отопительного сезона делается оценка и назначается ряд ремонтных работ, направленных на улучшение качества тепловых сетей. Для обеспечения теплом города Кокшетау имеется свыше 189 км тепловых сетей, уровень изношенности трубопроводов изучают специалисты РК 2.

"Проводятся гидравлические испытания на прочность трубопроводов, после чего у нас утверждается план мероприятий, выявляются дефекты, на основании которых нашей командой выполняются ремонтные работы. Работаем мы по новым технологиям, используем пенополиуретановые и стальные трубы. Ремонт ведется согласно плану", – акцентировал заместитель генерального директора по развитию производства ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" Ержигит Тунгатаров.

По информации Ержигита Ербатыровича, планируется произвести ремонт 6 км внутриквартальных тепловых сетей, сумма ремонта, по оценке специалистов, составит свыше 550 млн. тенге. Работы в данном направлении начаты и продолжаются по сей день.

"На сегодняшний день завершаются работы по замене составных частей котлоагрегатов 8,9 и10. По котлоагрегату №10 проводим опрессовку и гидравлические испытания, готовность составляет 98%. Котлоагрегат №9 находится на стадии завершения, его готовность – 80%. Работы будут завершены к 15 августа. Котлоагрегат №8 – завершены работы по замене конвективных частей. Готовимся к опрессовке и гидравлическим испытаниям. Ведутся работы по вспомогательному и общестанционному оборудованию. Готовность – 90%. К концу июля все работы завершатся. Для подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов запланировано 20 мероприятий на сумму 20 млрд тенге. Из них семь мероприятий на сумму 1,1 млрд тенге из республиканского, местного бюджетов и собственных средств", – подчеркнули в акимате города Кокшетау.

Сообщается, что завершаются работы по строительству перехода железнодорожных путей для технических водоводов между РК-1 и РК-2, замене общестанционного оборудования РК-2, ремонту электротехнического и технологического оборудования тепловых сетей и насосных станций. Ведутся работы по ремонту железнодорожных путей РК-1 и РК-2. Сделаны работы по ремонту оборудования локальных котельных.

К тому же завершается реализация двухгодичных проектов по модернизации распределительных устройств электроснабжения РК-1, РК-2, НПС-1 и ремонту резервуаров мазутохранилища. Как сообщили в городском акимате, государство оказывает колоссальную поддержку в данном направлении.





"На ремонт теплоисточников из резерва правительства выделено 816 млн тенге. Завершаются ремонтные работы двух паровых котлов на РК-1, а также бункера сырого угля и конвективной части котлоагрегата №9 на РК-2. Завершены работы по замене поверхностей нагрева котлоагрегатов №9, 10, конвективной части котлоагрегата №8. Вместе с тем ведутся работы по демонтажу разводящий системы пульпопровода и подготовке основания для наращивания тела чаши дамбы. Подрядной организацией ТОО "РИКАЗ" произведен демонтаж разводящего пульпопровода протяженностью 2 км. Ведутся работы по подготовке и трамбовке основания для наращивания дамбы, производится укладка гидроизоляционного слоя", – резюмировали в акимате города Кокшетау.