Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие регионы Казахстана готовы к электронному медосвидетельствованию водителей

Какие регионы Казахстана готовы к электронному медосвидетельствованию водителей Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения рассказали, какие регионы Казахстана готовы реализовать проект по переводу медосвидетельствования водителей в электронный формат, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, сейчас министерство совместно с Генпрокуратурой и МВД при участии ТОО "Республиканский медицинский институт" реализует проект по постепенному переводу медицинского освидетельствования в электронную форму. Речь идет о проверках автомобилистов на опьянение и употребление психоактивных веществ.


"Это предполагает обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот в плане направления на медицинское освидетельствование и получения акта медицинского освидетельствования", – пояснили в Минздраве.

В пилотном режиме проект уже запустили в Павлодарской области. Там уже сформировали более 2 тысяч электронных направлений и актов медосвидетельствования. Присоединиться к проекту готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В перспективе на электронный формат планируют перевести всю страну.

В рамках предстоящего внедрения Европротокола при ДТП также интегрировали электронную систему медицинского освидетельствования с сервисами Государственного кредитного бюро для обмена данными при оформлении страховых случаев.

Ранее стало известно, что казахстанские водители автобусов перед рейсами смогут проходить медосвидетельствование в онлайн-формате.

Читайте также

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК РК чествовал деятелей спорта Актюбинской области

В Казахстане 1 сентября открыли свои двери 39 новых школ

55 тысяч казахстанских детей начнут обучение в новых школах

Никита Дробны
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
финансы, прогноз, астрология
Финансовый астропрогноз: кого ожидает денежный прорыв в сентябре
US Open-2023: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
US Open: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления