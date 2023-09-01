Какие регионы Казахстана готовы к электронному медосвидетельствованию водителей

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие регионы Казахстана готовы реализовать проект по переводу медосвидетельствования водителей в электронный формат, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, сейчас министерство совместно с Генпрокуратурой и МВД при участии ТОО "Республиканский медицинский институт" реализует проект по постепенному переводу медицинского освидетельствования в электронную форму. Речь идет о проверках автомобилистов на опьянение и употребление психоактивных веществ.





"Это предполагает обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот в плане направления на медицинское освидетельствование и получения акта медицинского освидетельствования", – пояснили в Минздраве.

В пилотном режиме проект уже запустили в Павлодарской области. Там уже сформировали более 2 тысяч электронных направлений и актов медосвидетельствования. Присоединиться к проекту готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В перспективе на электронный формат планируют перевести всю страну.

В рамках предстоящего внедрения Европротокола при ДТП также интегрировали электронную систему медицинского освидетельствования с сервисами Государственного кредитного бюро для обмена данными при оформлении страховых случаев.

Ранее стало известно, что казахстанские водители автобусов перед рейсами смогут проходить медосвидетельствование в онлайн-формате.