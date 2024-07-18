С августа паспорт здоровья ребенка переводится в электронный формат

Министерство здравоохранения Казахстана с августа этого года переводит паспорт здоровья ребенка в электронный формат, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, родители более 380 тыс. детей ежегодно предоставляют данный документ при поступлении в первый класс. А его бумажная версия зачастую приводила к утере актуальных данных и длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. Поэтому Министерство здравоохранения и Министерство просвещения решили перевести документ в электронный формат.

"Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile – август 2024 года", – говорится в сообщении ведомства.

По итогам нововведения школы смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья своих учеников. Сведения будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках.

Также в Казахстане изменили правила профилактики ВИЧ-инфекции, а также порядок лечения лудоманов.