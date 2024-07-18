Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

С августа паспорт здоровья ребенка переводится в электронный формат

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 04:44 Фото: gov4c.kz
Министерство здравоохранения Казахстана с августа этого года переводит паспорт здоровья ребенка в электронный формат, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, родители более 380 тыс. детей ежегодно предоставляют данный документ при поступлении в первый класс. А его бумажная версия зачастую приводила к утере актуальных данных и длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. Поэтому Министерство здравоохранения и Министерство просвещения решили перевести документ в электронный формат.

"Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile – август 2024 года", – говорится в сообщении ведомства.

По итогам нововведения школы смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья своих учеников. Сведения будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках.

Также в Казахстане изменили правила профилактики ВИЧ-инфекции, а также порядок лечения лудоманов.

Читайте также

Гнездо беркута, птенцы, гнездо
Сотрудникам резервата "Ертіс орманы" удалось сфотографировать птенцов краснокнижной птицы
экс-министр нацэкономики РК
Кем сможет работать Куандык Бишимбаев в колонии и где он будет отбывать срок
Опасные моренные озера в горах Алматы начали опорожнять
В горах Алматы начали опорожнять селеопасные озера
Алия Абди
Министерство просвещения РК Минздрав РК eGov 2024 год Хорошие новости Цифровые технологии Медицина Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: