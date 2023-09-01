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Законодательство РК

Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября

Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных Фото: akorda.kz
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова ответила на вопрос о продлении сроков обязательного чипирования домашних животных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили министра, можно ли продлить сроки чипирования, поскольку в ветеринарных клиниках сейчас наблюдается ажиотаж.

"Сам закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в прошлом году. Было достаточно времени до 1 сентября. Касательно ажиотажа мы переговорим со всеми акиматами, чтобы они максимально посодействовали комфортной организации данной работы", – сказала Зульфия Сулейменова.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу правила учета домашних животных в РК. Регистрация питомцев обязательна – иначе их хозяев будут штрафовать.

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