Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова ответила на вопрос о продлении сроков обязательного чипирования домашних животных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили министра, можно ли продлить сроки чипирования, поскольку в ветеринарных клиниках сейчас наблюдается ажиотаж.

"Сам закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в прошлом году. Было достаточно времени до 1 сентября. Касательно ажиотажа мы переговорим со всеми акиматами, чтобы они максимально посодействовали комфортной организации данной работы", – сказала Зульфия Сулейменова.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу правила учета домашних животных в РК. Регистрация питомцев обязательна – иначе их хозяев будут штрафовать.