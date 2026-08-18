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Право

Правила учета домашних животных изменили в Казахстане

Кошка и собака, домашние животные, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 10:34 Фото: freepik
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 12 августа 2026 года внес поправки в правила учета домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Учет собак и кошек осуществляется с использованием чипа как обязательного изделия учета домашних животных.

Для учета иных домашних животных владелец домашнего животного самостоятельно выбирает и приобретает изделие (средство) учета.

Ранее в качестве средства учета допускалось применять болюсы, которые вводились в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного. Теперь эти нормы из правил исключили.

Расширен перечень сведений, которые вносятся в базу данных после установки изделия учета:

  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество (при его наличии) владельца домашнего животного – физического лица или бизнес идентификационный номер (БИН) и наименование владельца домашнего животного – юридического лица;
  • место жительства владельца домашнего животного – физического лица или место нахождения юридический адрес – юридического лица;
  • контактные данные владельца домашнего животного;
  • место содержания домашнего животного;
  • вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;
  • вид, номер и данные изделия (средства) учета;
  • индивидуальный номер домашнего животного;
  • информация о проведенных вакцинациях и стерилизациях.
  • номер чипа домашнего животного, а для собак и кошек – в обязательном порядке (новый пункт. – Прим. ред.).

Помимо этого, из правил исключили ряд понятий: ветеринар, зоологическая гостиница, контактный зоопарк, передвижной зверинец и служба отлова.

Приказ вводится в действие с 28 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане изменили правила содержания домашних животных.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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