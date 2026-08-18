Правила учета домашних животных изменили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 12 августа 2026 года внес поправки в правила учета домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Учет собак и кошек осуществляется с использованием чипа как обязательного изделия учета домашних животных.

Для учета иных домашних животных владелец домашнего животного самостоятельно выбирает и приобретает изделие (средство) учета.

Ранее в качестве средства учета допускалось применять болюсы, которые вводились в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного. Теперь эти нормы из правил исключили.

Расширен перечень сведений, которые вносятся в базу данных после установки изделия учета:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество (при его наличии) владельца домашнего животного – физического лица или бизнес идентификационный номер (БИН) и наименование владельца домашнего животного – юридического лица;

место жительства владельца домашнего животного – физического лица или место нахождения юридический адрес – юридического лица;

контактные данные владельца домашнего животного;

место содержания домашнего животного;

вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;

вид, номер и данные изделия (средства) учета;

индивидуальный номер домашнего животного;

информация о проведенных вакцинациях и стерилизациях.

номер чипа домашнего животного, а для собак и кошек – в обязательном порядке (новый пункт. – Прим. ред.).

Помимо этого, из правил исключили ряд понятий: ветеринар, зоологическая гостиница, контактный зоопарк, передвижной зверинец и служба отлова.

Приказ вводится в действие с 28 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане изменили правила содержания домашних животных.