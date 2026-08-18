Правила учета домашних животных изменили в Казахстане
В документе говорится:
Учет собак и кошек осуществляется с использованием чипа как обязательного изделия учета домашних животных.
Для учета иных домашних животных владелец домашнего животного самостоятельно выбирает и приобретает изделие (средство) учета.
Ранее в качестве средства учета допускалось применять болюсы, которые вводились в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного. Теперь эти нормы из правил исключили.
Расширен перечень сведений, которые вносятся в базу данных после установки изделия учета:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество (при его наличии) владельца домашнего животного – физического лица или бизнес идентификационный номер (БИН) и наименование владельца домашнего животного – юридического лица;
- место жительства владельца домашнего животного – физического лица или место нахождения юридический адрес – юридического лица;
- контактные данные владельца домашнего животного;
- место содержания домашнего животного;
- вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст домашнего животного;
- вид, номер и данные изделия (средства) учета;
- индивидуальный номер домашнего животного;
- информация о проведенных вакцинациях и стерилизациях.
- номер чипа домашнего животного, а для собак и кошек – в обязательном порядке (новый пункт. – Прим. ред.).
Помимо этого, из правил исключили ряд понятий: ветеринар, зоологическая гостиница, контактный зоопарк, передвижной зверинец и служба отлова.
Приказ вводится в действие с 28 августа.
Мы сообщали, что в Казахстане изменили правила содержания домашних животных.