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Токаев о гибели людей на производстве: Крупнейшие предприятия будут проходить аудит каждые пять лет

Токаев о гибели людей на производстве Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на производстве все чаще фиксируются травматизм и гибель работников. В связи с этим он поручил проводить аудит отечественных предприятий каждые пять лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что в Казахстане хорошо развита добывающая промышленность. Этот сектор выступает надежным источником роста национальной экономики, так должно быть и впредь. 

"На мировом рынке цены на большинство видов металла достигли исторических максимумов. Вместе с тем в последнее время растет недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств. Они жалуются на ухудшение экологии и вред здоровью. Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве. Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Прямая трансляция Послания президента доступна по ссылке.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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