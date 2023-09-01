В Казахстане работникам опасных предприятий с 55 лет будут выплачивать спецсредства

Крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что правительству до конца 2023 года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года.

"Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах. По моему поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено.

"Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу Парламент оперативно рассмотреть предложения правительства. Люди ждут решения этого вопроса". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что на производстве все чаще фиксируются травматизм и гибель работников. В связи с этим он поручил проводить аудит отечественных предприятий каждые пять лет.