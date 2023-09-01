Президент высказался о задачах Продкорпорации

Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему избыточного ценового регулирования, которое серьезно тормозит развитие агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он заявил во время Послания народу страны.

"Важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК. Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, при необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен. Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан должен стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента. По его словам, это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов.