Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Качество дорог не выдерживает критики – о "родовых болезнях" отрасли высказался Токаев

Токаев высказался о плохом состоянии дорог в Казахстане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о некачественных дорогах в стране, сообщает корерспондент Zakon.kz.

О неудовлетворительном качестве дорог в стране президент сказал в своем Послании народу Казахстана.

"Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это "родовые болезни" данной отрасли".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом привлекут к ответственности.

"Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог".Касым-Жомарт Токаев

1 сентября на совместном заседании палат Парламента РК глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. Текстовая трансляция – по ссылке.

Читайте также

В Казахстане работникам опасных предприятий с 55 лет будут выплачивать спецсредства

Ряд важных поручений по налогам дал Токаев

Численность населения Казахстана до конца года достигнет 20 млн человек

Тамила Языкова
Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Прямая трансляция Послания президента
Прямая трансляция Послания президента
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране
Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления