Качество дорог не выдерживает критики – о "родовых болезнях" отрасли высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о некачественных дорогах в стране, сообщает корерспондент Zakon.kz.

О неудовлетворительном качестве дорог в стране президент сказал в своем Послании народу Казахстана.

"Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это "родовые болезни" данной отрасли". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом привлекут к ответственности.

"Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог". Касым-Жомарт Токаев

1 сентября на совместном заседании палат Парламента РК глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. Текстовая трансляция – по ссылке.

