Токаев о качестве дорог в Казахстане: Главная причина – это коррупция

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил плачевное состояние дорог в Казахстане и назвал основную причину этой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что на заседании Национального курултая в Атырау им было дано поручение начать масштабное строительство и ремонт дорог. Работами будет охвачено не менее 12 тысяч километров автодорог, передает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны.

"Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами. Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам".

"Это сейчас приоритетная задача. Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда – Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

С другой стороны, нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране. Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом.

"Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с учеными в Алматы.

