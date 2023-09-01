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Президент: Регионы остаются без "креативного" внимания

Президент: Регионы остаются без должного внимания Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центры креативной индустрии должны быть в каждом областном центре и в каждом крупном городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в трех крупных городах – Астане, Алматы и Шымкенте.

"Регионы остаются без должного внимания. Это нужно исправить. Точки притяжения талантов – Центры креативной индустрии – должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе. Там же следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что особенности производственного процесса субъектов креативной индустрии не позволяют им полноценно участвовать в программах поддержки предпринимательства, получать финансирование. В связи с этим президент предложил разработать отдельный пакет мер поддержки "креативщиков".

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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