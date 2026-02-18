Казахстан усиливает поддержку креативных индустрий: Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который усиливает поддержку креативных индустрий в стране, передает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля 2026 года сообщили в Акорде.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий", – говорится в сообщении.

Документ инициирован депутатами Парламента и направлен на модернизацию сферы культуры в соответствии с современными требованиями.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в четыре закона: "О культуре", "О кинематографии", "О государственной молодежной политике" и "О государственном имуществе".

В Закон "О культуре" вносятся следующие ключевые нормы:

расширяется понятийный аппарат (вводятся определения работника и субъекта креативных индустрий, а также реестра субъектов креативных индустрий как онлайн-платформы учета и поддержки);

креативные индустрии включаются в сферу правового регулирования, уточняются положения о культурной и креативной деятельности; определяется компетенция уполномоченного органа в сфере культуры по формированию и ведению реестра, утверждению правил аренды имущества госорганизаций культуры, а также мониторингу привлечения частных инвестиций при государственном софинансировании.

При этом акиматы наделяются полномочиями по созданию условий для самореализации и развития талантов через предпринимательство в креативных индустриях.

Также устанавливается обязанность организаторов согласовывать проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов и исполнителей не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения, порядок согласования определяется уполномоченным органом и закрепляется основания для запрета или приостановления таких мероприятий при выявлении запрещенного содержания.

В Закон "О кинематографии" вносятся следующие нормы:

увеличение срока рассмотрения заявления на получение прокатного удостоверения на фильм с 7 до 30 рабочих дней;

исключение пункта о предоставлении сведений о произведениях, используемых в фильмах, произведенных в РК, из требований для получения прокатного удостоверения;

проведение уполномоченным органом предпрокатной экспертизы фильма экспертной комиссией для выявления признаков, установленных законом, и определения возрастной категории фильма, а также определение порядка организации и работы такой комиссии.

В Закон "О государственной молодежной политике" вносятся нормы, направленные на содействие вовлечению молодежи в креативную деятельность и развитие ее предпринимательской активности в сфере креативных индустрий, а также обеспечение разработки и реализации мер по поддержке молодежных инициатив и проектов в этой сфере.

В Законе "О государственном имуществе" предусмотрено расширение сферы регулирования за счет включения в его действие имущества республиканских государственных организаций культуры, закрепляя распространение соответствующих положений на указанное имущество.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов объяснил норму о запрете или приостановлении некоторых концертов в Казахстане.

