Токаев о кадровом резерве: Нужно сформировать скамейку запасных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу заявил, что в стране появится кадровый резерв политических служащих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, предстоит пересмотреть механизм мониторинга и контроля за исполнением поручений. Запрос общества на новые подходы, инновационные идеи, свежие кадры высок как никогда.

"Поэтому будет создан кадровый резерв политических служащих, который позволит сформировать полноценную "скамейку запасных". Этот шаг очень важен в условиях острого кадрового дефицита. Желающих получить высокую должность у нас более чем достаточно, но их квалификация не соответствует требованиям". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что следует предметно заняться кадровым вопросом по подготовке качественных специалистов. Для этого нужно задействовать и кадровый потенциал политических партий.

В Послании народу Казахстана президент также обратился с особым напутствием к министрам и акимам. Он заявил, что они будут нести персональную ответственность за результаты реформ.

