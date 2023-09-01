Новая школа сдана в эксплуатацию в Жамбылской области

Новое здание средней школы №3 в селе Шокай Жамбылского района Жамбылской области на 150 мест сдали в эксплуатацию 1 сентября. В торжественной церемонии открытия образовательного учреждения принял участие первый заместитель акима области Нуржан Календеров.

Заместитель главы региона поздравил сельчан с двойным праздником – С Днем знаний и сдачей в эксплуатацию нового социального объекта.

"На сегодняшний день укрепляется материально-техническая база областных школ, строятся новые, тем самым решается вопрос аварийных, трехсменных школ с дефицитом ученических мест. Образовательная сфера региона развивается. В этом году на эти цели было выделено 284,8 млрд тенге, что составляет 50 процентов всего областного бюджета. Ведется строительство 25 образовательных объектов. До конца года будут сданы в эксплуатацию 9 школ и прилегающие здания к пяти школам. Строительство 11 объектов завершится в 2024 году". Нуржан Календеров

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также, по его словам, осуществляется капитальный ремонт 17 объектов образования и модернизация школ на 2,5 млрд тенге, в том числе 1,8 млрд тенге выделено на обеспечение безопасности учебных заведений.

"Теперь у учащиеся села Шокай будут учиться в новой, современной и оснащенной в соответствии с требованиями школе, – сказал Нуржан Календеров и отметил, что государство и далее будет поддерживать развитие сферы образования, чтобы казахстанские дети могли получать качественные знания и воспитание".

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В новой школе имеются столовая, спортивные и актовый залы, мастерские, библиотека и кабинет робототехники. Здесь будут обучаться 200 детей, половину из которых обеспечат горячим питанием.

От имени акима области Нуржан Календеров передал в дар школе 10 ноутбуков.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аксакал Болат Кожабеков выразил благодарность от имени сельчан и дал свое светлое благословение.

Руководитель ТОО "Тараз Строй-2004", которое построило здание, Куат Баккараев вручил символические ключи от школы ее директору Жандосу Доскожа.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

После подачи первого школьного звонка гости и учащиеся смогли осмотреть здание, новые учебные кабинеты и тематические уголки.