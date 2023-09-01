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"Казатомпром" поддерживает социальные проекты в регионах присутствия

Казатомпром поддерживает социальные проекты в регионах присутствия Фото: АО "НАК "Казатомпром"
Главный директор по закупкам и общим вопросам "Казатомпрома" Мухит Магажанов ознакомился с реализацией ряда социальных проектов в Туркестанской области. Он принял участие в торжественном мероприятии Центра развития детей и инклюзивного образования в Тулькибасском районе.

В центре квалифицированные специалисты оказывают услуги педагогико-психологической коррекции, логопедически-дефектологическую и арт-терапевтическую помощь детям с особыми образовательными потребностями в возрасте 4-17 лет, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, отклонения в поведении. Реабилитационные услуги доступны детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Казатомпром поддерживает социальные проекты в регионах присутствия

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

"Здоровая нация – это будущее Казахстана и основа развития нашей страны. Понимая, насколько важна поддержка для подрастающего поколения, нуждающегося в особой заботе, мы приехали на сегодняшнее мероприятие специально от имени атомного холдинга "Казатомпром", входящего в фонд "Самрук-Қазына". Воспитание детей и обеспечение им необходимых условий – наш общий долг. Мы рады, что при поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust" 150 детей Тулькибасского района с особыми образовательными потребностями в течение года пройдут бесплатную реабилитацию".Главный директор по закупкам и общим вопросам АО "НАК "Казатомпром" Мухит Магажанов

Квалифицированная и своевременная помощь казахстанцам, проживающим в разных регионах страны, основана на тесном партнерстве с НПО.

"У меня сын и дочь занимаются в центре, в кабинете педагогико-психологической коррекции. Результаты очень хорошие. Все жители села Тулькибас очень рады и выражаем благодарность фонду "Самрук-Қазына" за поддержку", – сказала многодетная мать Эльмира Жапашева.
Казатомпром поддерживает социальные проекты в регионах присутствия

Фото: АО "НАК "Казатомпром"


Также в ходе рабочей поездки Мухит Магажанов посетил специализированный профессиональный колледж города Кентау, где установлен лифт для людей с ограниченными возможностями. Инициатива общественного объединения "Эко Атамекен" по вопросу установки лифта получила поддержку

Попечительского совета фонда. Стоимость проекта составила 36 млн тенге. Студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы условия для беспрепятственного доступа к образовательным услугам.


Казатомпром поддерживает социальные проекты в регионах присутствия

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

"Я рад, что теперь больше половины студентов, которые нуждаются в особых условиях, начнут новый учебный год в комфортных условиях и будут пользоваться лифтом", – отметил Мухит Магажанов.

Казатомпром поддерживает социальные проекты в регионах присутствия

Фото: АО "НАК "Казатомпром"


Данные проекты реализованы благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" – единого оператора благотворительности группы компаний АО "Самрук-Қазына", куда входит также и Казатомпром.


Одним из главных приоритетов атомного холдинга является забота о благополучии работников и населения, проживающего в регионах присутствия компании. Предприятия Казатомпрома на постоянной основе оказывают помощь жителям, активно участвуют в благотворительных и экологических акциях, финансируют строительство важных инфраструктурных и социальных объектов – школ, детских садов, станций скорой помощи, дорог и игровых площадок. В этом году впервые запустили Программу образовательных грантов Murager для детей жителей регионов присутствия компании. Данный проект даст возможность на бесплатной основе получить качественное образование по техническим специальностям.


В целом, в 2022 году атомный холдинг выделил 2,6 млрд тенге на социально-экономическое развитие регионов присутствия.

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