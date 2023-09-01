"Казатомпром" поддерживает социальные проекты в регионах присутствия

Главный директор по закупкам и общим вопросам "Казатомпрома" Мухит Магажанов ознакомился с реализацией ряда социальных проектов в Туркестанской области. Он принял участие в торжественном мероприятии Центра развития детей и инклюзивного образования в Тулькибасском районе.

В центре квалифицированные специалисты оказывают услуги педагогико-психологической коррекции, логопедически-дефектологическую и арт-терапевтическую помощь детям с особыми образовательными потребностями в возрасте 4-17 лет, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, отклонения в поведении. Реабилитационные услуги доступны детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

"Здоровая нация – это будущее Казахстана и основа развития нашей страны. Понимая, насколько важна поддержка для подрастающего поколения, нуждающегося в особой заботе, мы приехали на сегодняшнее мероприятие специально от имени атомного холдинга "Казатомпром", входящего в фонд "Самрук-Қазына". Воспитание детей и обеспечение им необходимых условий – наш общий долг. Мы рады, что при поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust" 150 детей Тулькибасского района с особыми образовательными потребностями в течение года пройдут бесплатную реабилитацию". Главный директор по закупкам и общим вопросам АО "НАК "Казатомпром" Мухит Магажанов

Квалифицированная и своевременная помощь казахстанцам, проживающим в разных регионах страны, основана на тесном партнерстве с НПО.

"У меня сын и дочь занимаются в центре, в кабинете педагогико-психологической коррекции. Результаты очень хорошие. Все жители села Тулькибас очень рады и выражаем благодарность фонду "Самрук-Қазына" за поддержку", – сказала многодетная мать Эльмира Жапашева.