"Казатомпром" поддерживает социальные проекты в регионах присутствия
В центре квалифицированные специалисты оказывают услуги педагогико-психологической коррекции, логопедически-дефектологическую и арт-терапевтическую помощь детям с особыми образовательными потребностями в возрасте 4-17 лет, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, отклонения в поведении. Реабилитационные услуги доступны детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Фото: АО "НАК "Казатомпром"
"Здоровая нация – это будущее Казахстана и основа развития нашей страны. Понимая, насколько важна поддержка для подрастающего поколения, нуждающегося в особой заботе, мы приехали на сегодняшнее мероприятие специально от имени атомного холдинга "Казатомпром", входящего в фонд "Самрук-Қазына". Воспитание детей и обеспечение им необходимых условий – наш общий долг. Мы рады, что при поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust" 150 детей Тулькибасского района с особыми образовательными потребностями в течение года пройдут бесплатную реабилитацию".Главный директор по закупкам и общим вопросам АО "НАК "Казатомпром" Мухит Магажанов
Квалифицированная и своевременная помощь казахстанцам, проживающим в разных регионах страны, основана на тесном партнерстве с НПО.
"У меня сын и дочь занимаются в центре, в кабинете педагогико-психологической коррекции. Результаты очень хорошие. Все жители села Тулькибас очень рады и выражаем благодарность фонду "Самрук-Қазына" за поддержку", – сказала многодетная мать Эльмира Жапашева.
Фото: АО "НАК "Казатомпром"
Также в ходе рабочей поездки Мухит Магажанов посетил специализированный профессиональный колледж города Кентау, где установлен лифт для людей с ограниченными возможностями. Инициатива общественного объединения "Эко Атамекен" по вопросу установки лифта получила поддержку
Попечительского совета фонда. Стоимость проекта составила 36 млн тенге. Студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы условия для беспрепятственного доступа к образовательным услугам.
Фото: АО "НАК "Казатомпром"
"Я рад, что теперь больше половины студентов, которые нуждаются в особых условиях, начнут новый учебный год в комфортных условиях и будут пользоваться лифтом", – отметил Мухит Магажанов.
Фото: АО "НАК "Казатомпром"
Данные проекты реализованы благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" – единого оператора благотворительности группы компаний АО "Самрук-Қазына", куда входит также и Казатомпром.
Одним из главных приоритетов атомного холдинга является забота о благополучии работников и населения, проживающего в регионах присутствия компании. Предприятия Казатомпрома на постоянной основе оказывают помощь жителям, активно участвуют в благотворительных и экологических акциях, финансируют строительство важных инфраструктурных и социальных объектов – школ, детских садов, станций скорой помощи, дорог и игровых площадок. В этом году впервые запустили Программу образовательных грантов Murager для детей жителей регионов присутствия компании. Данный проект даст возможность на бесплатной основе получить качественное образование по техническим специальностям.
В целом, в 2022 году атомный холдинг выделил 2,6 млрд тенге на социально-экономическое развитие регионов присутствия.