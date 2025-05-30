Дархан Сатыбалды ознакомился с проектами благоустройства в Алатауском районе

Аким Алматы ознакомился с ходом реализации социально значимых проектов в Алатауском районе.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил Алатауский район с рабочей поездкой. Аким города ознакомился со строительством сквера в мкр. Карасу, распределительных сетей в мкр. Боралдай, Рахат-Мадениет, комфортной школы в мкр. Акбулак, а также с благоустройством зеленой зоны по ул. Момышулы.

Первым объектом посещения стал сквер у озера Карасу площадью 12 тыс. кв. м. В рамках проекта ведутся работы по озеленению, установке амфитеатра, арычного перехода, арт-объектов, а также системы автоматического полива и освещения. Как отчитался аким Алатауского района Талгат Малыбаев, особое внимание при реализации проекта благоустройства уделено сохранению природного рельефа и улучшению экологического состояния прибрежной зоны. Здесь планируется установка лестниц, парапетов, скамеек и урн. Завершение работ намечено на июль текущего года.

Фото: акимат города Алматы

В рамках рабочего объезда Дархан Сатыбалды также ознакомился с ходом строительства распределительных сетей водопровода и канализации в микрорайонах Боралдай и Рахат-Мадениет. По данным проектам работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками. В "Боралдае" проект предусматривает прокладку более 76 км инженерных сетей с охватом почти 4 тыс. жителей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь 2025 года. В Рахат-Мадениете в результате реализации проекта (планируемая дата – 10 декабря т.г.) централизованным водоснабжением и канализацией будут обеспечены более 14 тыс. жителей района. Там же по просьбе жителей появится детская площадка.

Еще одна локация в ходе объезда акима города – новая школа на 1500 мест в мкр. Акбулак, строительство которой ведется в рамках национального проекта "Комфортная школа". Объект возводится на месте снесенной школы №154 с сентября 2024 года. На сегодня завершено 90% работ. Открытие школы запланировано к началу нового учебного года.

Фото: акимат города Алматы

Во время посещения объекта Дархан Сатыбалды указал на недостатки в качестве выполненных работ и поручил улучшить наружное благоустройство, а также отделочные работы внутри школы.

Акиму города также был представлен проект благоустройства зеленой зоны по ул. Момышулы площадью 4,5 тыс. кв. м. Он предусматривает создание комфортного общественного пространства с озеленением, укладкой тротуарной плитки, установкой малых архитектурных форм, арт-объектов и освещения. Планируется организация зон для отдыха и внеклассной деятельности. Завершение работ намечено на июнь этого года. По поручению акима все работы должны быть приведены в соответствие с единым дизайн-кодом.

Фото: акимат города Алматы

По итогам объезда Дархан Сатыбалды отметил, что все начатые проекты будут завершены, и поручил обеспечить их качественное исполнение. Аким города подчеркнул важность создания комфортной городской среды, особенно в новых и активно развивающихся микрорайонах, отметив, что благоустройство общественных пространств, развитие инженерной инфраструктуры и строительство современных школ – приоритетные направления работы акимата Алматы.