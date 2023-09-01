Власти США запустили сайт управления по работе с НЛО

Американское правительство запустило сайт управления по изучению аномальных летающих явлений, сообщает Zakon.kz.

Интернет-ресурс созданного в прошлом году управления по изучению различных аномальных летающих явлений призван информировать общественность о последних достижениях в этой сфере, сообщает РИА "Новости".

"Добро пожаловать на сайт управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO). В него входят эксперты, которые будут основываясь на строгой научной основе и исходя из имеющихся данных возглавлять усилия правительства США в отношении неопознанных летающих феноменов (НЛФ, ранее было принято называть неопознанный летающий объект, НЛО - ред.)", – говорится в сообщении управления.

По словам главы управления по изучению инопланетян Шона Киркпатрика ведомство "предприняло значительные шаги по совершенствованию технологии сбора данных, стандартизации требований при сборе информации и снижению потенциальных угроз безопасности, которые могут представлять НЛФ".

На сайте между тем указано, что военные летчики по-прежнему должны докладывать о случаях встречи с неопознанными объектами своему командованию, а гражданские пилоты – диспетчерской службе, которая в свою очередь передает данные Управлению гражданской авиации.

Ранее в августе в американском конгрессе прошли слушания с участием бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.

В Пентагоне рассказали о случаях обнаружения НЛО дронами MQ-9 Reaper.

