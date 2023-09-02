В Карагандинской области будущих врачей готовят со школьной скамьи

В школах Карагандинской области внедрили проект "Шаг в медицину". В нем участвуют около двадцати инновационных образовательных заведений региона. Этот опыт показал свой успех и будет распространяться, передает корреспондент Zakon.kz.

Школьники, мечтающие стать врачами, получили возможность на практике постигать азы профессии. Старшеклассники посещают медицинские организации, где уроки им дают специалисты.

Школа-лицей имени Алихана Бокейханова в городе Шахтинске – первая в регионе, где открылся специальный медицинский класс. В минувшем учебном году был первый выпуск. В медицинском классе обучились 39 человек, и одиннадцать из них выбрали профессию врача. Поступили по грантам в медицинские университеты и колледжи.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По словам заместителя директора по учебной работе школы-лицея имени А. Бокейханова Урхии Жолшыбековой, в этом году в медицинский класс планируют набрать порядка 40 детей.

"Наша главная цель – помочь учащимся правильно определиться с профессией. Отбираем в медицинский класс посредством анкетирования. Разделение происходит на две группы: 8-9 классы, 10-11-й. Обучение идет факультативом, во внеурочное время вне школьной программы. Особенность в том, что практические занятия проходит в медучреждениях". Урхия Жолшыбекова

Кабинет для теоретических занятий организован в школе. Он оснащен методическими материала и наглядными пособиями.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Айдана Алдашова будет учиться в спецклассе второй год и уже твердо решила стать врачом:

"Мне нравится, что много общаемся с практиками. Посещаем больницы, с экскурсией были на станции скорой помощи. Хочу поступить на медицинский университет на акушера-гинеколога".

Фельдшер станции скорой помощи г. Шахтинска Алексей Другов – один из тех, кто активно делится своими знаниями со школьниками. По его мнению, такой проект нужен для понимания будущей профессии.