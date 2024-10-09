Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области

Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:43 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области прошло выездное заседание Национальной академии наук Казахстана. На нём обсуждали, как сделать медицину в стране доступнее и современнее.

Аким области Ермаганбет Булекпаев отметил, что регион не случайно выбран для встречи: здесь активно развивают телемедицину и внедряют современные технологии. Местные жители уже пользуются приложением "Дамумед", чтобы, например, записаться на приём или получить результаты анализов не выходя из дома.

"Мы придаем большое значение интеграции медицинских знаний, науки и практики, внедряя инновации. Активное развитие телемедицины позволило улучшить доступность квалифицированной медицинской помощи даже в отдалённых населенных пунктах", – сказал глава региона.
Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:43

Фото: акимат Карагандинской области

Президент НАН РК Ахылбек Куришбаев не обошел стороной и проблемные вопросы: недостаток финансирования, нехватку специалистов, уровень доступности медицины. Акцент был сделан на поиске решений, как использовать технологии для профилактики, улучшения диагностики и лечения. Также в приоритете должно быть развитие отечественного производства лекарственных средств и цифровой медицины.

"Мы должны правильно определить приоритетные направления научных исследований в медицине и здравоохранении с учетом влияния глобальных вызовов современности. Крайне важным также является создание системы по пропаганде здорового образа жизни среди населения", – отметил Ахылбек Куришбаев.
Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:43

Фото: акимат Карагандинской области

В обсуждении участвовали министры здравоохранения, науки и высшего образования Казахстана, депутаты Сената Парламента, академики НАН РК при Президенте Казахстана, руководители вузов и научно-исследовательских институтов, медицинских и общественных организаций.
Своим опытом применения ИИ в репродуктивной медицине поделился с коллегами академик НАН Вячеслав Локшин.

Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:43

Фото: акимат Карагандинской области

"Сегодня в каждой отрасли должны рассмотреть возможности применения искусственного интеллекта, а развить это направление можно только путём мультицентровых серьёзных исследований при хорошем инвестиционном фонде. И тогда мы действительно очень многое выиграем и по качеству, и по снижению расходов. Искусственный интеллект может сегодня успешно заменить специалистов. А врачи будут более тесно общаться с пациентами, которые в этом очень нуждаются", – считает Вячеслав Локшин.

По итогам заседания была принята резолюция по развитию медицинской науки в Казахстане.

Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:43

Фото: акимат Карагандинской области

Читайте также

Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Как секретарь суда хотела нажиться на деле экс-начальника полиции Талдыкоргана, рассказали в Антикоре
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции
Оружие дали тем, кому нельзя: полицейского начальника наказали в Мангистау
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан надвигаются морозы до пяти градусов
Айсулу Омарова
Карагандинская область 2024 год Лекарства Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: