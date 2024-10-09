Проблемы и перспективы развития медицины обсудили в Карагандинской области

В Карагандинской области прошло выездное заседание Национальной академии наук Казахстана. На нём обсуждали, как сделать медицину в стране доступнее и современнее.

Аким области Ермаганбет Булекпаев отметил, что регион не случайно выбран для встречи: здесь активно развивают телемедицину и внедряют современные технологии. Местные жители уже пользуются приложением "Дамумед", чтобы, например, записаться на приём или получить результаты анализов не выходя из дома.

"Мы придаем большое значение интеграции медицинских знаний, науки и практики, внедряя инновации. Активное развитие телемедицины позволило улучшить доступность квалифицированной медицинской помощи даже в отдалённых населенных пунктах", – сказал глава региона.

Фото: акимат Карагандинской области

Президент НАН РК Ахылбек Куришбаев не обошел стороной и проблемные вопросы: недостаток финансирования, нехватку специалистов, уровень доступности медицины. Акцент был сделан на поиске решений, как использовать технологии для профилактики, улучшения диагностики и лечения. Также в приоритете должно быть развитие отечественного производства лекарственных средств и цифровой медицины.

"Мы должны правильно определить приоритетные направления научных исследований в медицине и здравоохранении с учетом влияния глобальных вызовов современности. Крайне важным также является создание системы по пропаганде здорового образа жизни среди населения", – отметил Ахылбек Куришбаев.

Фото: акимат Карагандинской области

В обсуждении участвовали министры здравоохранения, науки и высшего образования Казахстана, депутаты Сената Парламента, академики НАН РК при Президенте Казахстана, руководители вузов и научно-исследовательских институтов, медицинских и общественных организаций.

Своим опытом применения ИИ в репродуктивной медицине поделился с коллегами академик НАН Вячеслав Локшин.

Фото: акимат Карагандинской области

"Сегодня в каждой отрасли должны рассмотреть возможности применения искусственного интеллекта, а развить это направление можно только путём мультицентровых серьёзных исследований при хорошем инвестиционном фонде. И тогда мы действительно очень многое выиграем и по качеству, и по снижению расходов. Искусственный интеллект может сегодня успешно заменить специалистов. А врачи будут более тесно общаться с пациентами, которые в этом очень нуждаются", – считает Вячеслав Локшин.

По итогам заседания была принята резолюция по развитию медицинской науки в Казахстане.