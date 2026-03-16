Цифровой рывок в области Жетысу: интернет в селах, ИИ в медицине и умные технологии

Для области Жетысу цифровизация – это не просто технологический тренд, а направление, определяющее качество жизни людей, доступность услуг, безопасность и новые возможности для экономики и образования. О том, как развивается цифровая инфраструктура в области, сообщает Zakon.kz.

"Цифра" идет в села

За последние годы в регионе удалось значительно расширить доступ к интернету. Сегодня из 356 населенных пунктов области Жетысу подключены к сети 348. Это 97,7 процента. Волоконно-оптические линии связи доведены до 183 населенных пунктов, а мобильный интернет доступен в 320 селах и городах региона.

"Работа продолжается и в рамках национального проекта "Доступный интернет". В городе Талдыкоргане уже функционируют 56 базовых станций стандарта 5G. Из них 30 принадлежат сотовым операторам". Руководитель Управления цифровых технологий области Жетысу Айдын Темирбаев

Для небольших сельских населенных пунктов, где строительство традиционной инфраструктуры затруднено, используются спутниковые технологии.

Уже запланирован следующий этап развития инфраструктуры. В 2026-2027 годах к высокоскоростному интернету планируется подключить 158 сельских населенных пунктов.

Интернет вдоль дорог

Еще одно направление – обеспечение мобильной связью территорий вдоль автомобильных трасс. В 2026 году в области Жетысу начнется строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских автомобильных дорог. Уже определены точки их размещения, разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по 11 объектам.

"Сейчас ведется работа по передаче этих объектов инвестору. После этого начнется строительство, и уже до конца года на соответствующих участках трасс появится стабильная мобильная связь и интернет". Руководитель Управления цифровых технологий области Жетысу Айдын Темирбаев

Однако, несмотря на высокий уровень охвата интернетом, отдельные зоны нестабильной связи все еще сохраняются. По результатам измерений в области Жетысу выявлено 97 проблемных локаций в Талдыкоргане, Саркане, Ушарале и Жаркенте. Особенно чувствительной эта проблема остается для жителей областного центра.

По словам специалистов, причина подобных ситуаций иногда связана не с техническими сложностями, а с радиофобией отдельной части населения.

По данным специалистов, примерно пятая часть базовых станций мобильных операторов в Казахстане демонтируется именно из-за жалоб радиофобов. Между тем для качественной работы Сети базовые станции должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга. Для сети 3G оптимальный радиус действия составляет около 500 метров, для 4G – около 400 метров.

Если эта дистанция нарушается, неизбежно ухудшается скорость передачи данных, а иногда связь может исчезнуть вовсе.

"Умный" город

Развитие цифровой инфраструктуры становится фундаментом для внедрения более сложных технологических решений. Одним из таких проектов в Талдыкоргане является Smart City, который в 2024-2025 годах обеспечил установку 436 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в составе 68 аппаратно-программных комплексов. К Центру оперативного управления подключено более 20 тысяч камер видеонаблюдения.

В 2025 году была внедрена система TARGET-AI с функцией распознавания лиц. Она работает на 87 камерах в 33 локациях. Кроме того, дополнительные камеры появились на побережье озера Алаколь и в общественных местах Талдыкоргана.

Развитие системы продолжается и в районах области. Уже созданы свои центры оперативного управления в восьми райцентрах, в ближайшее время планируется открытие такого центра в городе Текели.

Искусственный интеллект в медицине

"В сфере здравоохранения внедрены практические решения на основе искусственного интеллекта. PACS-система функционирует в 16 медицинских организациях, обработано уже огромное количество медицинских изображений, что позволило повысить качество и своевременность диагностики, в том числе онкологических заболеваний", – рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В 2026 году идет внедрение системы CEREBRA AI в трех инсультных центрах области. Она позволит автоматически анализировать компьютерную томографию и значительно сократить время принятия клинических решений.

Камеры, аналитика и "Служба 109"

Для дальнейшего развития системы общественной безопасности в области Жетысу реализуется крупный проект государственно-частного партнерства стоимостью 23,5 млрд тенге. Он предусматривает внедрение целого комплекса интеллектуальных систем, включая установку 6 560 новых камер видеонаблюдения. Также в регионе планируется внедрение интеллектуальной аналитики в Ситуационном центре области и Едином контакт-центре "Служба 109".

"Это позволит выявлять отклонения, прогнозировать риски, поддерживать управленческие решения и повышать эффективность обработки обращений граждан", – подчеркнули в Управлении цифровых технологий области Жетысу.

Кроме того, в пилотном режиме идет внедрение системы мониторинга состояния автомобильных дорог с использованием элементов искусственного интеллекта для выявления дефектов и планирования ремонта. Также рассматривается внедрение интеллектуальных пешеходных переходов на аварийно-опасных участках Талдыкоргана.

Кадры для цифровой экономики

Развитие технологий требует и новых специалистов. Поэтому особое внимание уделяется подготовке кадров для цифровой экономики. В регионе планируется дальнейшее развитие IT-хаба Jetisu Digital, расширение образовательных программ и поддержка цифровых проектов.

На базе одного из местных вузов рассматривается размещение проекта Tomorrow School, а в здании выставочного комплекса может появиться международный образовательный центр TUMO Center. Реализация этих инициатив позволит сформировать устойчивую систему подготовки кадров и кадровый резерв для внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики области.

Наурыз в стиле IT

Цифровые технологии становятся и частью культурной жизни региона. Например, в рамках декады "Наурызнама" в области Жетысу запланирован целый ряд мероприятий, объединяющих традиции и современные технологии.

Так, на базе IT-хаба Jetisu Digital пройдет творческий конкурс "Figma Contest". Участникам предложат разработать уникальные стикерпаки, посвященные Наурызу и цифровой культуре. А на пешеходной аллее "Арбат" в Талдыкоргане откроется интерактивная площадка "AI Nauryz", где жители смогут познакомиться с возможностями искусственного интеллекта.

Гости мероприятия смогут создавать изображения с помощью ИИ, генерировать музыку и стихи, участвовать в интерактивных опросах и обсуждениях. Кроме того, в здании IT-хаба пройдет выставка "Digital Nauryz", где школьники, студенты и технологические команды представят свои разработки и стартап-проекты.

Кульминацией праздника станет презентация инновационных решений региона в формате "Цифровой юрты". Посетителей будет встречать робот-гуманоид – своеобразный цифровой гид, рассказывающий о технологическом развитии края.