Забастовка голливудских актеров обошлась экономике Калифорнии в 5 млрд долларов

По сообщению Гильдии сценаристов Америки (WGA), стычка обходится экономике Калифорнии в 30 млн долларов в день, сообщает Zakon.kz.

Эта цифра может вырасти, поскольку последние переговоры между профсоюзами и киностудиями прошли безрезультатно. По ущербу нынешняя забастовка превзошла прошлую, которая проходила в 2007-2008 годах. Тогда ущерб экономике составил 2,1 млрд долларов, сообщает издание Financial Times.

Сотрудники киноиндустрии бастуют более 120 дней, начиная с 2 мая, в июле к ним присоединился еще актерский профсоюз. Это стало первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

По словам главного глобального стратега Института Милкена Кевина Клоудена, из-за забастовки остановилось производство многих телешоу и кинопроектов, что негативно сказалось на работе предприятий общественного питания, химчисток, водителей, прокатных компаний и других организаций, имеющих отношение к индустрии.

Президент компании ISS, которая предоставляет кинематографистам реквизит и оказывает другие услуги, Грегг Билсон сообщил, что доходы его бизнеса упали на 90-95%, из-за чего пришлось сократить штат на 70%

"Это значит, что мои сотрудники не покупают кофе, не покупают обеды, так что эффект от забастовки действительно огромен", – сказал Билсон.

Казначей штата Калифорния Фиона Ма 30 августа разослала письма участникам Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в том числе руководству Disney, Comcast, Paramount, Warner Bros., Netflix, Apple и Amazon. Она призвала их вернуться к переговорам со сценаристами и актерами, чтобы закончить протесты. Казначей отметила, что около 700 тыс. калифорнийцев работают в индустрии развлечений.

В начале мая Гильдия писателей США выступила против применения искусственного интеллекта (ИИ) при написании сценариев. Голливудские кино- и телесценаристы 1 мая устроили забастовку в знак протеста против технологий, которые могут оставить их без работы.