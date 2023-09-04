Алматинцы вычисляют измены и болезни с помощью ДНК-тестов
По словам специалиста, ДНК – это поистине молекула жизни.
Как отметила врач, уникальность ДНК позволила применять ее в криминалистике.
Также эксперт уточнила, что популярностью среди алматинцев пользуется генетический тест на определение своей генеалогии и происхождения.
"Генетические тесты дают возможность ответить на вопросы своего происхождения, на определение предков. Такие тесты называются "Путешествие в генеалогию". Этот тест позволяет узнать общего предка. Материнские линии не дают возможности проследить путь, потому что женщины, как известно, выходя замуж рассеиваются по миру и примерно, эти гаплогруппы одинаково разнесены географически. Именно мужская линия дает понимание откуда мы родом и позволяет проследить своих предков, узнать общих предков с другими народами".Мадина Элиасова
К генетикам-исследователям также обращаются с целью определения или установления отцовства. Данный метод чаще используется в судебном порядке.
Не менее популярны и тесты на измену. Для этого необходимо предоставить образцы биоматериалов, например, на ткани.
Генетические тесты также дают возможность определять предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
"Мы делаем генетические тесты на предрасположенность к таким заболеваниям как рак молочной железы, яичников, Альцгеймера и т.д. Они зависят от многих факторов. Если есть такие заболевания, моногенетические, как например синдром Жильбера, выявление мутации одного гена позволяет поставить диагноз. Выявляя эти гены мы не говорим о том, что человек заболел или заболеет. Мы можем сказать, что есть предрасположенность", – заключила Элиасова.
Кроме того, к генетикам обращаются пары, планирующие беременность. Генетики в свою очередь, исследуют и определяют факторы, а также возможные риски рождения ребенка с теми или иными заболеваниями.
В апреле 2023 года стало известно, что казахстанский биолог-генетик Бауыржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали.