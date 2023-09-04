Алматинцы вычисляют измены и болезни с помощью ДНК-тестов

Врач-генетик, сотрудник генетической лаборатории Мадина Элиасова рассказала Zakon.kz, какие ДНК-тесты популярны среди алматинцев.

По словам специалиста, ДНК – это поистине молекула жизни.

Как отметила врач, уникальность ДНК позволила применять ее в криминалистике.

Также эксперт уточнила, что популярностью среди алматинцев пользуется генетический тест на определение своей генеалогии и происхождения.

"Генетические тесты дают возможность ответить на вопросы своего происхождения, на определение предков. Такие тесты называются "Путешествие в генеалогию". Этот тест позволяет узнать общего предка. Материнские линии не дают возможности проследить путь, потому что женщины, как известно, выходя замуж рассеиваются по миру и примерно, эти гаплогруппы одинаково разнесены географически. Именно мужская линия дает понимание откуда мы родом и позволяет проследить своих предков, узнать общих предков с другими народами". Мадина Элиасова

К генетикам-исследователям также обращаются с целью определения или установления отцовства. Данный метод чаще используется в судебном порядке.

Не менее популярны и тесты на измену. Для этого необходимо предоставить образцы биоматериалов, например, на ткани.

Генетические тесты также дают возможность определять предрасположенность к тем или иным заболеваниям.

"Мы делаем генетические тесты на предрасположенность к таким заболеваниям как рак молочной железы, яичников, Альцгеймера и т.д. Они зависят от многих факторов. Если есть такие заболевания, моногенетические, как например синдром Жильбера, выявление мутации одного гена позволяет поставить диагноз. Выявляя эти гены мы не говорим о том, что человек заболел или заболеет. Мы можем сказать, что есть предрасположенность", – заключила Элиасова.

Кроме того, к генетикам обращаются пары, планирующие беременность. Генетики в свою очередь, исследуют и определяют факторы, а также возможные риски рождения ребенка с теми или иными заболеваниями.

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