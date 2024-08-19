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Для получения гражданства других стран британцы стали делать ДНК-тесты

ДНК, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 00:40 Фото: pixabay
В Великобритании возросла популярность ДНК-тестов из-за желания британцев получить паспорта США и стран Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, сейчас многие используют их не только для того, чтобы лучше узнать свою родословную, но и для доказательства права на получение паспорта определенной страны. Особенно часто к тестированию прибегают британцы. Самое популярное гражданство, на которое они претендуют –ирландское.

Оказалось, что в прошлом незамужних ирландских матерей принуждали отдавать своих детей на усыновление в Великобританию. Министр иностранных дел Ирландии подтвердил, что потенциальных граждан страны с тестами ДНК в последние годы стало больше. Ирландия, в отличии от Великобритании, является членом ЕС.

Юрист Луиза Геверт, специализирующаяся в области фертильности и семейного права Великобритании рассказала, что получает от трех до пяти запросов в месяц на юридическую консультацию о том, как подать заявление на исправление неполного или неточного свидетельства о рождении для последующего получения второго гражданства. Эксперты предполагают, что желающих стать обладателями паспорта другой страны станет еще больше.

В то же время около 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции в Великобританию.

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