Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На 10 дней в санаторий отправили ветеранов в Карагандинской области

На 10 дней в санаторий отправили ветеранов в Карагандинской области Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области проявили заботу о людях старшего поколения. На санаторное лечение отправились 48 человек – абсолютно бесплатно. Это люди, кому за 80: ветераны труда и труженики тыла со всех городов и районов региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Благое дело организовали по инициативе руководства области.

Группу на отдых проводили от карагандинского Дома профсоюзов. Ветераны поехали на комфортабельном автобусе в сопровождении полиции и медработников.

На 10 дней в санаторий отправили ветеранов в Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В здравнице на берегу озера Балхаш, в городе Приозерске, они проведут десять дней. Получат полный курс лечебных услуг. А также смогут посещать бассейн, сауну, спортивный и тренажерный залы.

"У нас по всей области действуют ветеранские организации. Из каждого города набрали по несколько человек. Предпочтение отдавали одиноким, которые обслуживаются социальными работниками. Среди них те, кто получает небольшую пенсию. Санаторное лечение им не по карману. Есть 90-летние, поэтому сейчас сказал водителю: "Везите как хрустальную вазу", - сказал председатель Совета ветеранов Карагандинской области Оралды Торегожин. – Их встретят в лечебно-оздоровительном комплексе "Балхаш" и обеспечат все условия. Такая акция впервые, во время организации мы были в постоянном контакте с руководством управления координации занятости и социальных программ".
На 10 дней в санаторий отправили ветеранов в Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Участники поездки поблагодарили организаторов.

"Хочу сказать спасибо за уважительное отношение к людям старшего поколения, за заботу о ветеранах. Едем с большой радостью. Прекрасная возможность отдохнуть, набраться новых сил".Канагат Жумашулы, 88-летний труженик тыла из поселка Ботакара Бухар-Жырауского района
На 10 дней в санаторий отправили ветеранов в Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Помимо возможности поправить здоровье, это и общение, которого порой не хватает пожилым людям.

"Такая добрая инициатива нам нравится. Будем не только ходить на процедуры, но и общаться: думаю, появятся клубы по интересам, устроим творческие вечера", – пообещала ветеран труда из Сарани Айман Хайруллина.

Читайте также

Сильный дождь и ветер: ДЧС обратился к алматинцам

Алматинцы вычисляют измены и болезни с помощью ДНК-тестов

Как различаются зарплаты мужчин и женщин в Казахстане

Анастасия Московчук
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Токаев освободил от должности главу Нацбанка
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления