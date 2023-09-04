На 10 дней в санаторий отправили ветеранов в Карагандинской области

В Карагандинской области проявили заботу о людях старшего поколения. На санаторное лечение отправились 48 человек – абсолютно бесплатно. Это люди, кому за 80: ветераны труда и труженики тыла со всех городов и районов региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Благое дело организовали по инициативе руководства области.

Группу на отдых проводили от карагандинского Дома профсоюзов. Ветераны поехали на комфортабельном автобусе в сопровождении полиции и медработников.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В здравнице на берегу озера Балхаш, в городе Приозерске, они проведут десять дней. Получат полный курс лечебных услуг. А также смогут посещать бассейн, сауну, спортивный и тренажерный залы.

"У нас по всей области действуют ветеранские организации. Из каждого города набрали по несколько человек. Предпочтение отдавали одиноким, которые обслуживаются социальными работниками. Среди них те, кто получает небольшую пенсию. Санаторное лечение им не по карману. Есть 90-летние, поэтому сейчас сказал водителю: "Везите как хрустальную вазу", - сказал председатель Совета ветеранов Карагандинской области Оралды Торегожин. – Их встретят в лечебно-оздоровительном комплексе "Балхаш" и обеспечат все условия. Такая акция впервые, во время организации мы были в постоянном контакте с руководством управления координации занятости и социальных программ".

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Участники поездки поблагодарили организаторов.

"Хочу сказать спасибо за уважительное отношение к людям старшего поколения, за заботу о ветеранах. Едем с большой радостью. Прекрасная возможность отдохнуть, набраться новых сил". Канагат Жумашулы, 88-летний труженик тыла из поселка Ботакара Бухар-Жырауского района

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Помимо возможности поправить здоровье, это и общение, которого порой не хватает пожилым людям.

"Такая добрая инициатива нам нравится. Будем не только ходить на процедуры, но и общаться: думаю, появятся клубы по интересам, устроим творческие вечера", – пообещала ветеран труда из Сарани Айман Хайруллина.