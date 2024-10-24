Пенсионеров Карагандинской области бесплатно отправили на отдых
Фото: акимат Карагандинской области
Сегодня 50 тружеников тыла и ветеранов труда Карагандинской области, многим из которых уже за 80 лет, отправились на лечение в санаторий "Балхаш". Среди них учителя, бухгалтеры, строители, механизаторы, шахтеры и др.
Списки формировались ветеранскими и общественными организациями области.
"По инициативе акима области с прошлого года мы отправляем ветеранов труда в санаторий в Приозёрске. Там они получат необходимую медицинскую помощь и восстановят здоровье. Списки составляются таким образом, чтобы в них попадали люди, заслуживающие этого", – рассказал заместитель акима области Ораз Таурбеков.
Фото: акимат Карагандинской области
В оздоровительном комплексе на берегу Балхаша современное медицинское оборудование, работают квалифицированные специалисты.
В течение 10 дней пожилые люди пройдут полный курс процедур. Лечение будет назначено индивидуально для каждого.
Фото: акимат Карагандинской области
"Погода не смогла мне сегодня испортить настроение. Я искренне рада поездке. Приятно, что государство заботится о нас, пенсионерах. Надеюсь, что в санатории мне понравится, немного подлечусь, заведу новые знакомства. Благодарю всех, кто помог организовать эту поездку", — признается 75-летняя Күлпәну Мусаинова.
Фото: акимат Карагандинской области
Пожилые люди отправились в санаторий на комфортабельном автобусе с медицинским и полицейским сопровождением.
В этом году бесплатным санаторно-курортным лечением охвачено 200 ветеранов.
Фото: акимат Карагандинской области
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