ГТС: Хакеры проникают в компьютеры казахстанцев через популярную программу

В Государственной технической службе (ГТС) рассказали Zakon.kz о новой хакерской программе и предупредили казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В службе 5 сентября 2023 года напомнили, что для подписания запроса на получение госуслуги необходимо установить NCALayer.

"ГТС выявлен фишинговый интернет-ресурс (hxxps://ncalayer.info/update.php), при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа "Trojan Downloader". В конечном результате, злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в т.ч. с браузеров, а также установить сторонние приложения", – говорится в сообщении.

Специалисты настоятельно рекомендуют не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как оно может угрожать личной информации.

"KZ-CERT направлена информация зарубежному регистратору доменного имени о принятии необходимых мер. Напомним, что официальным интернет-ресурсом для установки NCALayer является Национальный удостоверяющий центр РК", – заключили в ГТС.

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