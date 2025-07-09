О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

Государственная Техническая Служба (ГТС, KZ-CERT) предупредила казахстанцев о новом виде обмана – вторичное мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, интернет-мошенничества активно эволюционируют. Так, по данным из Гонконга, зафиксирован резкий рост атак по схеме Secondary Fraud (вторичное мошенничество).

"Что это значит? Злоумышленники целенаправленно атакуют людей, которые уже пострадали от киберинцидентов", – пояснили в ГТС.

Пользователи, находясь в стрессовом состоянии и пытаясь найти помощь, попадают на:

поддельные службы поддержки

фальшивые юридические консультации

сайты для восстановления доступа к аккаунтам

имитации правоохранительных структур

"В результате пострадавшие подвергаются атаке повторно, часто с еще более серьезными финансовыми последствиями. Преступники используют доверчивость и уязвимость жертв, чтобы выманить у них деньги, конфиденциальные данные и даже имущество", – предупреждают киберспециалисты.

Такие схемы уже фиксируют и в Казахстане. Чаще они появляются в виде рекламы в социальных сетях.

Рекомендации:

Проверяйте сайты и контакты служб поддержки на подлинность.

Используйте только официальные каналы для обращения за помощью.

В случае подозрений на фишинг обращайтесь в KZ-CERT по адресу: incident@cert.gov.kz.

В случаях интернет-мошенничества подавайте обращения только через официальный ресурс Антифрод-центра: https://npck.kz/antifrod-tsentr/

Сегодня, 9 июля, начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай сообщил, что в этом году сумма ущерба от интернет-мошенничеств превысила 25 млрд тенге и только 895 млн тенге удалось вернуть потерпевшим.