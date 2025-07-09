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Общество

О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 12:54 Фото: pixabay
Государственная Техническая Служба (ГТС, KZ-CERT) предупредила казахстанцев о новом виде обмана – вторичное мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, интернет-мошенничества активно эволюционируют. Так, по данным из Гонконга, зафиксирован резкий рост атак по схеме Secondary Fraud (вторичное мошенничество).

"Что это значит? Злоумышленники целенаправленно атакуют людей, которые уже пострадали от киберинцидентов", – пояснили в ГТС.

Пользователи, находясь в стрессовом состоянии и пытаясь найти помощь, попадают на:

  • поддельные службы поддержки
  • фальшивые юридические консультации
  • сайты для восстановления доступа к аккаунтам
  • имитации правоохранительных структур
"В результате пострадавшие подвергаются атаке повторно, часто с еще более серьезными финансовыми последствиями. Преступники используют доверчивость и уязвимость жертв, чтобы выманить у них деньги, конфиденциальные данные и даже имущество", – предупреждают киберспециалисты.

Такие схемы уже фиксируют и в Казахстане. Чаще они появляются в виде рекламы в социальных сетях.

Рекомендации:

  • Проверяйте сайты и контакты служб поддержки на подлинность.
  • Используйте только официальные каналы для обращения за помощью.
  • В случае подозрений на фишинг обращайтесь в KZ-CERT по адресу: incident@cert.gov.kz.
  • В случаях интернет-мошенничества подавайте обращения только через официальный ресурс Антифрод-центра: https://npck.kz/antifrod-tsentr/

Сегодня, 9 июля, начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай сообщил, что в этом году сумма ущерба от интернет-мошенничеств превысила 25 млрд тенге и только 895 млн тенге удалось вернуть потерпевшим.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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