Как в Астане борются с вандалами

В столице продолжается активная работа по предупреждению нарушения общественного порядка и актов вандализма. Так, в одном из жилых комплексов города неизвестные повредили входную дверь.

По данным столичного акимата, мужчин наказали.

В ходе мониторинга социальных сетей столичные стражи порядка выявили видео, где двое мужчин намеренно повредили дверную раму в одном из жилых комплексов.

Полицейскими Управления полиции района Сарыарка личности мужчин установлены. Оказалось, они являются жителями этого же дома. Они объяснили, что не могли попасть внутрь.

По данному факту за нарушение общественного порядка в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 434 ч 1 КРКоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Специализированный административный суд по административным правонарушениям для принятия мер воздействия.

Нарушителям грозит штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Стоит отметить, что за 8 месяцев 2023 года в столице зарегистрировали более 10 тысяч случаев нарушения общественного порядка.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, с начала августа в столице проводится акция "Стоп, вандал", направленная на сохранение общественного порядка и профилактику правонарушений в общественных местах. Ее поддержали известные общественные деятели, волонтеры и спортсмены.