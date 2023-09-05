Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как в Астане борются с вандалами

Как в Астане борются с вандалами Фото: пресс-служба акимата Астаны
В столице продолжается активная работа по предупреждению нарушения общественного порядка и актов вандализма. Так, в одном из жилых комплексов города неизвестные повредили входную дверь.

По данным столичного акимата, мужчин наказали.

В ходе мониторинга социальных сетей столичные стражи порядка выявили видео, где двое мужчин намеренно повредили дверную раму в одном из жилых комплексов.

Полицейскими Управления полиции района Сарыарка личности мужчин установлены. Оказалось, они являются жителями этого же дома. Они объяснили, что не могли попасть внутрь.

По данному факту за нарушение общественного порядка в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 434 ч 1 КРКоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Специализированный административный суд по административным правонарушениям для принятия мер воздействия.

Нарушителям грозит штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Как в Астане борются с вандалами

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Стоит отметить, что за 8 месяцев 2023 года в столице зарегистрировали более 10 тысяч случаев нарушения общественного порядка.

Как в Астане борются с вандалами

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, с начала августа в столице проводится акция "Стоп, вандал", направленная на сохранение общественного порядка и профилактику правонарушений в общественных местах. Ее поддержали известные общественные деятели, волонтеры и спортсмены.

Читайте также

Храбрая девочка с верблюдом покорила пользователей Казнета

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления