Стекла автомобилей разбивали вандалы в Астане

В Астане продолжается системная борьба с актами вандализма и нарушителями общественного порядка. Столичные полицейские нашли и наказали очередных вандалов, сообщает Zakon.kz.

По данным с официального сайта акимата Астаны, 21 августа около 16:00 гражданин, находясь во дворе дома по адресу проспект Республики 11, разбил стекло автомобиля марки Mitsubishi, тем самым умышленно повредил чужое имущество, причинив материальный ущерб. Его личность установлена. Он привлечен к административной ответственности в размере 20 МРП.

"Аналогичный случай произошел 24 августа в 05:40 по ул. А. Бокейханова 3. Нетрезвый мужчина 62 лет украл магнитофон и умышленно повредил машину марки Toyota Highlander. Нарушитель оштрафован в размере 20 МРП за порчу чужого имущества. 25 августа в 12:00 29-летний мужчина, находясь по адресу улица Кенесары 80, умышленно разбил стекло, монитор платежного терминала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что до 600 часов общественных работ за вандализм грозит по новому закону.

