Как оказывают медпомощь в отдаленных селах Карагандинской области

На протяжении более чем 10 лет по Карагандинской области колесят передвижные мобильные медицинские комплексы. Они ездят в отдаленные населенные пункты региона, где разноплановые специалисты обследуют жителей сел.

Для многих сельчан это порой единственный способ полноценно проверить свое здоровье, пройти флюорографию, сделать рентген, кардиограмму и сдать анализы.

Главный специалист отдела Службы общественного здоровья Управления здравоохранения Карагандинской области Рамиз Аллабердиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, как устроена работа "медиков на колесах".

В Карагандинской области есть немало отдаленных поселков, жители которых не всегда имеют возможность выезжать в районные центры, чтобы позаботиться о своем здоровьем. Именно для того, чтобы поддержать сельчан, и появилось такое необычное медицинское подразделение.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

За каждой больницей закреплен определенный район области, который и обслуживают врачи. График посещения тех или иных районов и населенных пунктов готовится заранее.

К примеру, медики поликлиники № 4 города Темиртау сейчас находятся в Нуринском районе:

"Нуринский район – очень большой район Карагандинской области. Причем есть населенные пункты, которые располагаются далеко друг от друга. Не все жители поселка могут выезжать в районную больницу. О том, что в их поселок приезжает передвижной медицинский комплекс, жители узнают заранее. Обычно эту информацию до них доносит местный акимат. Медицинские работники агитируют местное население пройти медицинский осмотр, сдать анализы и скрининг по возрасту".

В передвижных медицинских комплексах сельчане могут пройти осмотр терапевта, невропатолога, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, уролога, гинеколога, офтальмолога, ЛОРа и других специалистов. Очень радует, что, помимо этих специалистов, сельчане также могут сдать анализы, сделать узи, а также посетить стоматолога и онколога.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

ПМК оборудованы специальными пандусами для людей с инвалидностью, чтобы у них был беспрепятственный доступ к медикам.

Почти все обследования можно пройти в рамках ГОМП. Также у пациентов может возникнуть необходимость пройти КТ или МРТ. Специалисты обязательно выписывают направления в районные больницы или в Караганду. Помимо этого, врачи также делают необходимые назначения и выписывают рецепты. Зачастую вместе с передвижными медицинскими комплексами ездит и передвижная аптека, где сельчане могут приобрести необходимые препараты.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Главный специалист отдела Службы общественного здоровья Рамиз Аллабердиев говорит, что многих пациентов врачи уже отлично знают, как и сельчане медиков. Это облегчает коммуникацию и отслеживание динамики состояния здоровья пациентов.

За полгода мобильные медицинские комплексы должны посетить 125 населенных пунктов Карагандинской области. И на начало сентября медики побывали уже в 85 из них. Прошли обследования и сдали анализы 19 132 человека.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области призывают сельчан не пропускать визиты ПМК, ведь это удобный и быстрый способ получить медицинское обслуживание.

Ева Гоцкая, фото предоставлено Управлением здравоохранения Карагандинской области.