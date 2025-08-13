Как передвижные медкомплексы меняют жизнь сел Акмолинской области

В Акмолинской области проблему нехватки узких специалистов в сельской местности решают на колесах – 11 передвижных медицинских комплексов приезжают в села, чтобы люди могли получить помощь узкопрофильных врачей, не выезжая за десятки километров, передает Zakon.kz.

Сегодня в регионе функционирует 11 таких комплексов на базе Атбасарской межрайонной больницы, ТОО "Авиценна-Бурабай", Целиноградской районной поликлиники, Аккольской, Аршалынской, Астраханской, Ерейментауской, Есильской, Жаркаинской, Зерендинской и Шортандинской районных больниц.

"Они находятся в исправном техническом состоянии, регулярно проходят обслуживание и полностью готовы к выездам. Современное оснащение позволяет проводить широкий спектр обследований, профилактических осмотров и консультаций, а четкий график маршрутов обеспечивает регулярность визитов", – заверили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Эта форма работы особенно востребована среди жителей труднодоступных поселков, для которых дорога в областной центр может занимать целый день.

Фото: Управление здравоохранения Акмолинской области

Так, в Буландынском районе за семь месяцев медицинские бригады совершили семь выездов, осмотрели 628 человек и оказали 3366 услуг. В состав команд входили врачи общей практики, хирурги, ЛОР-специалисты и офтальмологи.

Житель района Мынжасар Сабеков рассказывает, что много лет страдает грыжей, но добраться до областной больницы удается не всегда.

"Когда узнал, что в наш район приедут передвижные медицинские пункты, сразу записался. Смог попасть к хирургу, пройти осмотр и получить нужные рекомендации. Все это буквально в нескольких минутах от дома. Очень удобно, и главное – теперь я понимаю, как дальше лечиться и что делать, чтобы состояние не ухудшилось", – поделился он.

Такая практика уже доказала свою эффективность: передвижные комплексы не только повышают доступность медицинской помощи, но и помогают вовремя выявлять заболевания, снижая риски осложнений. Это пример того, как мобильный формат медицины реально меняет качество жизни в сельской местности.